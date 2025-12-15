La Ciudad avanza con su primera cárcel y evalúa construirla en Ezeiza

Luego de que la Legislatura porteña aprobara la creación del Servicio Penitenciario y de Reintegración Social, avanza la idea de que la primera cárcel bajo la órbita de la Ciudad se construya en unos terrenos federales en la localidad bonaerense de Ezeiza.

Así lo reveló la legisladora porteña de UCR/Evolución y presidenta de la comisión de Justicia, María Inés Parry, quien sostuvo que eso forma parte de un acuerdo entre los gobiernos de Javier Milei y de Jorge Macri, según pudo averiguar la Agencia Noticias Argentinas.

"La Ciudad ya tiene su esquema de comisarías y alcaidías, pero también va a tener su propia cárcel, que requiere que haya una firma de un convenio porque se necesita saber dónde se va a ubicar. Creemos que la ubicación podría ser en terrenos federales en Ezeiza, pero todo eso es materia de conversación del Poder Ejecutivo y no del Legislativo", remarcó Parry en declaraciones al programa "Tiempo de Policiales" por ATP Radio.

Semanas atrás la Legislatura porteña aprobó la creación del Servicio Penitenciario y de Reintegración Social de la Ciudad con 54 votos a favor y 3 en contra (todos de la Izquierda).

"No sólo se traen penitenciarios, sino que también se van a formar. en esta ley tuvimos un amplio consenso, ya que todas las fuerzas políticas hemos votado a favor de esta creación. Se busca una refuncionalidad, un cambio de concepción . Tenemos una cosmovisión diferente en laCiudad, que tiene que ver con crear desde cero el Servicio Penitenciario y con una realidad diferente", precisó la legisladora porteña.

Y añadió: "Nosotros pudimos dar un paso más allá y nos nutrimos de la experiencia de otros países. Entendiendo que es necesaria la resocialización de quienes están privados de su libertad. Es por eso que hablamos de un plan de vida y de espacios interdisciplinarios para tratar de dotar de la mayor cantidad de herramientas posibles para esa resocialización".

Parry sostuvo que el Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP) "le dio formación a los policías que están en comisarías y alcaidías para trabajar en esos lugares, que no son espacios para que personas privadas de su libertad cumplan las penas ahí".

"Esos lugares son para la primera consulta judicial, pero por fallas arrastradas desde la pandemia hasta acá, donde no se transfirieron a los presos al sistema penitenciario generó comisarías y alcaidías abarrotadas. Esto generó la formación adicional de los efectivos que estaban allí", precisó.

La legisladora recordó que tuvieron "desde principios de año hasta ahora anuncios en los que se hablaba de hacer el traspaso, pero nunca se hizo", pero afirmó que esperan que se concrete ese convenio entre el gobierno Nacional y el porteño, "que luego debe ser refrendado por la Legislatura".

"Como tenemos la situación de crisis y fatiga en el sistema de alcaidías y comisarías creamos un sistema penitenciario propio. Hay un proyecto para transferir personas privadas de su libertad desde la cárcel de Villa Devoto - la única existente en la Capital Federal- a Marcos Paz, pero falta que se cierre", detalló Parry.

En relación al planteo que hizo el ex candidato a legislador porteño y ex entrenador de fútbol Ricardo Caruso Lombardi para construir una cárcel en el agua, la edil evaluó: "Ramiro Marra también hizo una propuesta similar y me hicieron acordar a una película que hacen una prisión de máxima seguridad en un barco. Es un poco fantasioso en un principio".

"Para arrancar, no hay una isla para tal cosa. Y se necesita un esquema de competencia, en la que hay conversaciones que se llevan adelante. Todo eso que se dice forma parte del desconocimiento que hay", planteó.

Por último, Parry aseguró que "el camino posible es un convenio con el Ejecutivo Nacional, que haya traspaso de competencias y que se tenga un esquema con un espacio para la construcción de la cárcel y la preparación del personal".