“Tenemos una Salud de cuarta”: El SAMEC apuntó contra Mangione y pidió su renuncia

Por Aries, el médico de planta del SAMEC y aeroevacuador Eduardo Marchetti salió al cruce de las declaraciones del ministro de Salud de Salta, Federico Mangione, en relación con las imágenes viralizadas de ambulancias amontonadas en el Hospital San Bernardo.

“Nosotros lo que deseamos mostrar a la sociedad es el colapso que tiene el servicio de salud y la ineptitud que tiene el ministro en el manejo del sistema”, sostuvo Marchetti, y agregó que la realidad de los hospitales dista mucho de lo que el funcionario presenta públicamente.

El profesional señaló que ese día había solo ocho ambulancias operativas de 12 disponibles para toda la ciudad, y acusó a Mangione de “dar vuelta la información para su propio beneficio, culpando al SAMEC y a sus trabajadores”, quienes, según Marchetti, ponen “todos los días el hombro con los pocos recursos que tienen para brindar la mejor atención posible”.

Marchetti también advirtió que la crisis no se limita a la capital: “El ministro no habla de los problemas que hay en el norte, de los chicos que mueren en Orán por falta de ambulancias, ni de los médicos que enfrentan conflictos en San Antonio de los Cobres o Rosario de la Frontera. La salud pública está totalmente quebrada”.

El aeroevacuador remarcó que las medidas del ministerio, como la reducción de horas y la escasez de personal, están empeorando el sistema y aseguró que “este es un problema que el ministro ya no puede manejar”. En este sentido, sostuvo: “Tendría que renunciar; el gobernador debería pedirle la renuncia. Así, Salta seguirá teniendo un sistema de salud, pero no de primera, sino de cuarta”.

Marchetti concluyó afirmando que los trabajadores del SAMEC no son el problema, sino quienes manejan un sistema sanitario “colapsado y desfinanciado”, y llamó a la sociedad a conocer la verdadera situación de la salud pública provincial.