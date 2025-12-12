“Tenemos una Salud de cuarta”: El SAMEC apuntó contra Mangione y pidió su renuncia

SAETA anunció desvíos temporales por obras en avenida San Martín
La empresa informó cambios temporales en los recorridos de más de diez líneas por trabajos viales. Piden a los usuarios prever demoras y consultar los trayectos alternativos.
Eduardo Marchetti respondió al ministro y aseguró que la falta de médicos, ambulancias y recursos mantiene a los hospitales de Salta al borde del colapso.Salta12/12/2025Agustina Tolaba
Por Aries, el médico de planta del SAMEC y aeroevacuador Eduardo Marchetti salió al cruce de las declaraciones del ministro de Salud de Salta, Federico Mangione, en relación con las imágenes viralizadas de ambulancias amontonadas en el Hospital San Bernardo.
“Nosotros lo que deseamos mostrar a la sociedad es el colapso que tiene el servicio de salud y la ineptitud que tiene el ministro en el manejo del sistema”, sostuvo Marchetti, y agregó que la realidad de los hospitales dista mucho de lo que el funcionario presenta públicamente.
El profesional señaló que ese día había solo ocho ambulancias operativas de 12 disponibles para toda la ciudad, y acusó a Mangione de “dar vuelta la información para su propio beneficio, culpando al SAMEC y a sus trabajadores”, quienes, según Marchetti, ponen “todos los días el hombro con los pocos recursos que tienen para brindar la mejor atención posible”.
Marchetti también advirtió que la crisis no se limita a la capital: “El ministro no habla de los problemas que hay en el norte, de los chicos que mueren en Orán por falta de ambulancias, ni de los médicos que enfrentan conflictos en San Antonio de los Cobres o Rosario de la Frontera. La salud pública está totalmente quebrada”.
El aeroevacuador remarcó que las medidas del ministerio, como la reducción de horas y la escasez de personal, están empeorando el sistema y aseguró que “este es un problema que el ministro ya no puede manejar”. En este sentido, sostuvo: “Tendría que renunciar; el gobernador debería pedirle la renuncia. Así, Salta seguirá teniendo un sistema de salud, pero no de primera, sino de cuarta”.
Marchetti concluyó afirmando que los trabajadores del SAMEC no son el problema, sino quienes manejan un sistema sanitario “colapsado y desfinanciado”, y llamó a la sociedad a conocer la verdadera situación de la salud pública provincial.
La empresa informó cambios temporales en los recorridos de más de diez líneas por trabajos viales. Piden a los usuarios prever demoras y consultar los trayectos alternativos.
La falta de facilidades y la obligación de abonar la totalidad de la cuota preocupa a las familias de cara al ciclo lectivo 2026.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas para este viernes 12 de diciembre. Se esperan lluvias intensas, fuertes ráfagas de viento y posible caída de granizo.
La periodista Melina Sola sostuvo que las dilaciones y las decisiones judiciales tardías están deslegitimando el sistema judicial. Las causas sin resolver y las absoluciones cuestionadas provocan un creciente malestar en la sociedad.
A través de la Acordada 14537, el Tribunal fijó nuevos valores para sanciones previstas en diez artículos del Código Procesal Civil y Comercial. Regirán desde el 1 de febrero de 2026.
El establecimiento del barrio Ceferino cerrará este sábado entre las 7 y las 20 por tareas de desinfección. Los pacientes deberán asistir a Villa Lavalle, San Antonio o Hernando de Lerma.
El Ejecutivo informó superávit fiscal, caída de la inflación, reducción de la pobreza y avances en seguridad. Ahora apunta a reformas estructurales clave para consolidar su gestión.
El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, viaja a Buenos Aires para reunirse con la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, con el objetivo de coordinar un plan de control aéreo contra los "vuelos narcos".
El Gobierno prepara la jura del nuevo Gabinete de Gustavo Sáenz y trascendió que lunes asumirá Camacho en su nuevo rol, Jarsún como ministro de Gobierno e Ignacio Lupión en lugar de Martín de los Ríos.
Manuel Jiménez relató cómo vivió el abuso que sufrió durante su infancia y adolescencia, y el largo proceso hasta lograr denunciar. Afirmó que hablar fue un alivio y pidió a otras víctimas que no callen.
Veterinario advierte que las garrapatas, pulgas y piojos pueden transmitir enfermedades graves y muchas veces silenciosas, por lo que recomiendan reforzar la prevención y el control en hogares y espacios donde circulan las mascotas.