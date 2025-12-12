Cierra por desinfección el centro de salud Nº 48 este sábado

El establecimiento del barrio Ceferino cerrará este sábado entre las 7 y las 20 por tareas de desinfección. Los pacientes deberán asistir a Villa Lavalle, San Antonio o Hernando de Lerma.

Salta12/12/2025

105402-el-sabado-se-hara-desinfeccion-general-en-el-centro-de-salud-de-barrio-ceferino

Este sábado 13 de diciembre se hará desinfección general en el centro de salud Nº 48, de barrio Ceferino, ubicado La Florida 1701. Por tal motivo, la atención al público se suspenderá entre las 7 y las 20 de ese día.

Periódicamente, los establecimientos de atención de la salud son objeto de fumigación y desinfección, a fin de asegurar las condiciones de higiene y salubridad, tanto para las personas que concurren a consulta como para los trabajadores.

21025-el-viernes-se-realiza-la-ix-feria-de-residencias-de-la-salud-en-el-parque-san-martinSalta realiza la IX Feria de Residencias con actividades abiertas a todo público

En el intervalo de 7 a 20, quienes requieran atención sanitaria podrán concurrir al centro de salud cabecera del nodo, en villa Lavalle. También, podrán hacerlo en los dispositivos de villa San Antonio y de barrio Hernando de Lerma.

La asistencia se retomará con normalidad el domingo 14, de 7 a 20 horas. 

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias

Recibí información en tu mail