La jornada se desarrollará en el parque San Martín e incluirá stands interactivos, demostraciones y orientación sanitaria para reforzar el cuidado integral de la salud.
Cierra por desinfección el centro de salud Nº 48 este sábado
El establecimiento del barrio Ceferino cerrará este sábado entre las 7 y las 20 por tareas de desinfección. Los pacientes deberán asistir a Villa Lavalle, San Antonio o Hernando de Lerma.Salta12/12/2025
Este sábado 13 de diciembre se hará desinfección general en el centro de salud Nº 48, de barrio Ceferino, ubicado La Florida 1701. Por tal motivo, la atención al público se suspenderá entre las 7 y las 20 de ese día.
Periódicamente, los establecimientos de atención de la salud son objeto de fumigación y desinfección, a fin de asegurar las condiciones de higiene y salubridad, tanto para las personas que concurren a consulta como para los trabajadores.
En el intervalo de 7 a 20, quienes requieran atención sanitaria podrán concurrir al centro de salud cabecera del nodo, en villa Lavalle. También, podrán hacerlo en los dispositivos de villa San Antonio y de barrio Hernando de Lerma.
La asistencia se retomará con normalidad el domingo 14, de 7 a 20 horas.
Este fin de semana llega la Expo Ciudad: música, shows, más de 600 emprendedores y comerciosSalta11/12/2025
El Centro de Convenciones de Limache será escenario este sábado 13 y domingo 14 de la Expo Ciudad, un encuentro con más de 600 emprendedores, 120 comercios y espectáculos para todas las edades. La entrada será libre y gratuita, y se ofrecerán beneficios especiales en comercios adheridos.
Gobernadores del NOA se reunieron con Rio Tinto Board, la minera que en Salta invertirá US$2.500 millonesSalta11/12/2025
Gustavo Sáenz de Salta, Raúl Jalil de Catamarca y Carlos Sadir de Jujuy participaron en una Mesa Redonda con el Board of Directors de Rio Tinto. La compañía impulsa en la provincia el proyecto Rincón Lithium, la mayor inversión en litio bajo el régimen RIGI.
El meteorólogo Edgardo Escobar señaló que la alerta rige desde las 18 horas de este jueves hasta las 6 de la mañana del viernes y no descartó caída de granizo y ráfagas de viento en algunas zonas de la provincia. Para el lunes se anticipa descenso de temperatura.
El Senado de la Provincia aprobó en definitiva la norma que prevé la subasta o compactación – de acuerdo al estado que presenten – de vehículos abandonados en predios estatales.
Presentaron el "Libro Visual" para fortalecer la alfabetización en la primera infanciaSalta11/12/2025
El lanzamiento estuvo encabezado por la ministra de Educación y Cultura, Cristina Fiore Viñuales, acompañada por el secretario de Gestión Educativa, Alejandro Williams Becker.
El Ejecutivo informó superávit fiscal, caída de la inflación, reducción de la pobreza y avances en seguridad. Ahora apunta a reformas estructurales clave para consolidar su gestión.
Orozco apuntó a Salta: “Es la cuarta provincia con mayor carga impositiva”
La legisladora criticó la presión fiscal provincial y municipal, acusó a los gobiernos locales de despilfarrar fondos en campañas y exigió que se ordenen antes de reclamar a Nación.
El INDEC publicará hoy el dato de Inflación (IPC) correspondiente a noviembre, y las consultoras privadas estiman que los precios se habrían ubicado entre 2,3% y 2,5%.
Tucumán propone un plan propio de monitoreo contra los vuelos narco; reunión clave con MonteolivaProvincias11/12/2025
El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, viaja a Buenos Aires para reunirse con la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, con el objetivo de coordinar un plan de control aéreo contra los "vuelos narcos".
“Hoy siento que empecé de cero”: el testimonio que conmueve tras la condena a Marina Jiménez
Manuel Jiménez relató cómo vivió el abuso que sufrió durante su infancia y adolescencia, y el largo proceso hasta lograr denunciar. Afirmó que hablar fue un alivio y pidió a otras víctimas que no callen.