Alerta amarilla por tormentas en Rivadavia y zonas aledañas

El Servicio Meteorológico Nacional informó que rige una alerta meteorológica amarilla por tormentas para este viernes 12 de diciembre, con impacto en el departamento Rivadavia y municipios aledaños.

Según el reporte oficial, se prevén precipitaciones acumuladas de entre 30 y 70 milímetros, que podrían registrarse en cortos períodos de tiempo, lo que incrementa el riesgo de anegamientos temporarios.

Además, el fenómeno estará acompañado por ráfagas de viento que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora, intensa actividad eléctrica y probabilidad de caída de granizo, especialmente en zonas altas de la cordillera.

Desde Defensa Civil recomendaron a la población extremar las precauciones, evitar circular por calles anegadas, asegurar objetos que puedan volarse y mantenerse informados a través de los canales oficiales ante posibles actualizaciones del alerta.

Ante cualquier emergencia, se solicita comunicarse con los servicios de asistencia locales.