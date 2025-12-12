Padres alertan que la ex Esc. Normal exige $90.000 para renovar matrículas

Padres de estudiantes que buscan vacante para el ciclo lectivo 2026 en el colegio Manuel Belgrano expresaron su preocupación por la complejidad del proceso de inscripción y el monto exigido para asegurar un lugar, que asciende a 90.000 pesos.

Por Aries, un padre relató que su hijo, actualmente en séptimo grado de la escuela normal, realizó el preexamen de nivelación el 1 de noviembre, pero luego enfrentó problemas para completar la inscripción. “Intenté ingresar a la página web, pero nunca me apareció la opción de inscripción. Fui en varias oportunidades al colegio y me dijeron que tenía que venir por la tarde para inscribirlo, pero la gente que inscribe no estaba”, explicó.

Según los padres, el director del colegio les indicó que solo se podía asegurar la vacante pagando la totalidad de la cuota de inscripción, sin ofrecer opciones de pago parcial ni facilidades. “Nos preocupa que si no abonamos los 90.000 pesos, perdamos el asiento de nuestros hijos. También dudamos si podrán rendir la mesa de examen si no están inscritos para el año siguiente”, agregó otra madre.

Los padres solicitaron mayor claridad en los procedimientos de inscripción, así como alternativas para aquellos que no pueden afrontar la totalidad del pago de manera inmediata, y reclamaron que se asegure que los estudiantes puedan participar de los exámenes previstos para acceder al nuevo ciclo lectivo.