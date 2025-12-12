Padres alertan que la ex Esc. Normal exige $90.000 para renovar matrículas

SAETA anunció desvíos temporales por obras en avenida San Martín
La empresa informó cambios temporales en los recorridos de más de diez líneas por trabajos viales. Piden a los usuarios prever demoras y consultar los trayectos alternativos.
La falta de facilidades y la obligación de abonar la totalidad de la cuota preocupa a las familias de cara al ciclo lectivo 2026.Salta12/12/2025Agustina Tolaba
Padres de estudiantes que buscan vacante para el ciclo lectivo 2026 en el colegio Manuel Belgrano expresaron su preocupación por la complejidad del proceso de inscripción y el monto exigido para asegurar un lugar, que asciende a 90.000 pesos.
Por Aries, un padre relató que su hijo, actualmente en séptimo grado de la escuela normal, realizó el preexamen de nivelación el 1 de noviembre, pero luego enfrentó problemas para completar la inscripción. “Intenté ingresar a la página web, pero nunca me apareció la opción de inscripción. Fui en varias oportunidades al colegio y me dijeron que tenía que venir por la tarde para inscribirlo, pero la gente que inscribe no estaba”, explicó.
Según los padres, el director del colegio les indicó que solo se podía asegurar la vacante pagando la totalidad de la cuota de inscripción, sin ofrecer opciones de pago parcial ni facilidades. “Nos preocupa que si no abonamos los 90.000 pesos, perdamos el asiento de nuestros hijos. También dudamos si podrán rendir la mesa de examen si no están inscritos para el año siguiente”, agregó otra madre.
Los padres solicitaron mayor claridad en los procedimientos de inscripción, así como alternativas para aquellos que no pueden afrontar la totalidad del pago de manera inmediata, y reclamaron que se asegure que los estudiantes puedan participar de los exámenes previstos para acceder al nuevo ciclo lectivo.
Eduardo Marchetti respondió al ministro y aseguró que la falta de médicos, ambulancias y recursos mantiene a los hospitales de Salta al borde del colapso.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas para este viernes 12 de diciembre. Se esperan lluvias intensas, fuertes ráfagas de viento y posible caída de granizo.
La periodista Melina Sola sostuvo que las dilaciones y las decisiones judiciales tardías están deslegitimando el sistema judicial. Las causas sin resolver y las absoluciones cuestionadas provocan un creciente malestar en la sociedad.
A través de la Acordada 14537, el Tribunal fijó nuevos valores para sanciones previstas en diez artículos del Código Procesal Civil y Comercial. Regirán desde el 1 de febrero de 2026.
El establecimiento del barrio Ceferino cerrará este sábado entre las 7 y las 20 por tareas de desinfección. Los pacientes deberán asistir a Villa Lavalle, San Antonio o Hernando de Lerma.
El Ejecutivo informó superávit fiscal, caída de la inflación, reducción de la pobreza y avances en seguridad. Ahora apunta a reformas estructurales clave para consolidar su gestión.
El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, viaja a Buenos Aires para reunirse con la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, con el objetivo de coordinar un plan de control aéreo contra los "vuelos narcos".
El Gobierno prepara la jura del nuevo Gabinete de Gustavo Sáenz y trascendió que lunes asumirá Camacho en su nuevo rol, Jarsún como ministro de Gobierno e Ignacio Lupión en lugar de Martín de los Ríos.
Manuel Jiménez relató cómo vivió el abuso que sufrió durante su infancia y adolescencia, y el largo proceso hasta lograr denunciar. Afirmó que hablar fue un alivio y pidió a otras víctimas que no callen.
Veterinario advierte que las garrapatas, pulgas y piojos pueden transmitir enfermedades graves y muchas veces silenciosas, por lo que recomiendan reforzar la prevención y el control en hogares y espacios donde circulan las mascotas.