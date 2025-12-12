La Corte de Salta actualiza las multas del Código Procesal desde febrero

A través de la Acordada 14537, el Tribunal fijó nuevos valores para sanciones previstas en diez artículos del Código Procesal Civil y Comercial. Regirán desde el 1 de febrero de 2026.

Salta12/12/2025

La Corte de Justicia de Salta aprobó una actualización de las multas previstas en distintos artículos del Código Procesal Civil y Comercial, con el objetivo de adecuar sus valores al incremento del costo de vida. La medida fue dispuesta mediante la Acordada 14537, firmada el 5 de diciembre de 2025 y publicada este viernes 12 en el Boletín Oficial.

Según se detalla, la decisión responde al tiempo transcurrido desde la última actualización —establecida en la Acordada 14092— y a las variaciones registradas en el índice de precios. En ese marco, los jueces y juezas integrantes del Tribunal resolvieron fijar nuevos montos para las sanciones económicas contempladas en varios artículos del Código Procesal.

Nuevas multas establecidas

La acordada determina los siguientes valores:

  • Art. 29: $21.800
  • Art. 45: $118.800
  • Art. 130: $199.100
  • Art. 145: $100.100
  • Art. 329: $199.100
  • Art. 374: $298.000
  • Art. 399: $199.100
  • Art. 431: $33.200
  • Art. 436: $33.200
  • Art. 446: $33.200

La norma establece además que las nuevas cifras entrarán en vigencia a partir del 1 de febrero de 2026.

