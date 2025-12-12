La Corte de Salta actualiza las multas del Código Procesal desde febrero

La Corte de Justicia de Salta aprobó una actualización de las multas previstas en distintos artículos del Código Procesal Civil y Comercial, con el objetivo de adecuar sus valores al incremento del costo de vida. La medida fue dispuesta mediante la Acordada 14537, firmada el 5 de diciembre de 2025 y publicada este viernes 12 en el Boletín Oficial.

Según se detalla, la decisión responde al tiempo transcurrido desde la última actualización —establecida en la Acordada 14092— y a las variaciones registradas en el índice de precios. En ese marco, los jueces y juezas integrantes del Tribunal resolvieron fijar nuevos montos para las sanciones económicas contempladas en varios artículos del Código Procesal.

Nuevas multas establecidas

La acordada determina los siguientes valores:

Art. 29: $21.800

Art. 45: $118.800

Art. 130: $199.100

Art. 145: $100.100

Art. 329: $199.100

Art. 374: $298.000

Art. 399: $199.100

Art. 431: $33.200

Art. 436: $33.200

Art. 446: $33.200

La norma establece además que las nuevas cifras entrarán en vigencia a partir del 1 de febrero de 2026.