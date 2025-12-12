Advierten que “los tiempos de la Justicia están jugando en contra de la población"

En El Acople, la periodista Melina Sola sostuvo que existe un “ánimo social que arde” en Salta debido a múltiples causas judiciales que, según afirmó, fueron “mal investigadas, no se esclarecieron o continúan demoradas sin justificación”. La comunicadora se refirió a una de las marchas que se realizan todos los jueves y donde familias reclaman avances en expedientes sensibles.

Sola explicó que estas manifestaciones están encabezadas por la familia del ex jefe de Investigaciones, Vicente Cordeyro, que exige explicaciones sobre lo ocurrido en un caso aún bajo investigación. Sin embargo, aclaró que no es el único reclamo: “A raíz de eso, otras familias también se sumaron”, señaló.

Entre ellas mencionó a la familia Saavedra, cuyos dos hermanos fueron absueltos por el beneficio de la duda. “El tribunal sostuvo que la culpabilidad de Javier ‘El Chino’ Saavedra está probada por numerosas evidencias, incluso más allá del ADN, y sin embargo persisten dudas en torno a la investigación”, cuestionó.

Sola remarcó que el problema no se limita a expedientes actuales, sino que se arrastra desde hace décadas. “Hay causas que no fueron suficientemente esclarecidas, mal investigadas, que vienen desde el caso de las francesas y muchos otros que quedaron sin resolver del todo. Eso generó un manto de duda y sospecha sobre el sistema judicial”, afirmó.

Sola apuntó con dureza al desempeño del Poder Judicial en el caso de Kila Gonza, un dirigente que logró asumir como concejal pese a tener una condena y un proceso pendiente. “No es el Ministerio Público Fiscal, es el Poder Judicial el que juega con los tiempos para no aplicar una condena”, expresó.

Recordó que primero fue condenado por tentativa de administración fraudulenta, con pena condicional de menos de tres años, pero tras la apelación se determinó que no se trataba de un intento, sino de un hecho consumado. Aun así —según denunció— Gonza evitó presentarse en diversas instancias, alegó excusas y finalmente pudo asumir su cargo político.

Para Sola, la situación evidencia un problema estructural: “Los tiempos de la Justicia están jugando en contra de la población. No son los mismos para unos que para otros”.

A modo de ejemplo, mencionó también el caso de Daniel Moreno, cuyo juicio —afirmó— tiene todas las condiciones dadas para realizarse, pero sigue sin concretarse. “Se acepta cualquier dilación injustificada para aclarar las cosas”, advirtió.

La periodista concluyó señalando que la combinación de causas sin resolver, demoras procesales y decisiones judiciales cuestionadas alimenta la desconfianza social y explica el clima de tensión que hoy se expresa en las marchas semanales.