SAETA anunció desvíos temporales por obras en avenida San Martín

“Tenemos una Salud de cuarta”: El SAMEC apuntó contra Mangione y pidió su renuncia
Eduardo Marchetti respondió al ministro y aseguró que la falta de médicos, ambulancias y recursos mantiene a los hospitales de Salta al borde del colapso.
La empresa informó cambios temporales en los recorridos de más de diez líneas por trabajos viales. Piden a los usuarios prever demoras y consultar los trayectos alternativos.
La empresa SAETA informó que, debido a los trabajos que se están realizando sobre la avenida San Martín, varias líneas del transporte público modificarán de manera temporal sus recorridos habituales. Las medidas ya se encuentran en vigencia y se extenderán hasta que concluyan las tareas en la zona intervenida.
Según comunicó la compañía, los desvíos afectan a múltiples corredores y se establecieron con el fin de garantizar la circulación segura de las unidades y de los usuarios.
Desvíos por grupos de líneas
SAETA recomendó a los usuarios prever estas modificaciones al momento de planificar sus viajes y mantenerse informados a través de los canales oficiales de la empresa.
La falta de facilidades y la obligación de abonar la totalidad de la cuota preocupa a las familias de cara al ciclo lectivo 2026.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas para este viernes 12 de diciembre. Se esperan lluvias intensas, fuertes ráfagas de viento y posible caída de granizo.
La periodista Melina Sola sostuvo que las dilaciones y las decisiones judiciales tardías están deslegitimando el sistema judicial. Las causas sin resolver y las absoluciones cuestionadas provocan un creciente malestar en la sociedad.
A través de la Acordada 14537, el Tribunal fijó nuevos valores para sanciones previstas en diez artículos del Código Procesal Civil y Comercial. Regirán desde el 1 de febrero de 2026.
El establecimiento del barrio Ceferino cerrará este sábado entre las 7 y las 20 por tareas de desinfección. Los pacientes deberán asistir a Villa Lavalle, San Antonio o Hernando de Lerma.
El Ejecutivo informó superávit fiscal, caída de la inflación, reducción de la pobreza y avances en seguridad. Ahora apunta a reformas estructurales clave para consolidar su gestión.
El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, viaja a Buenos Aires para reunirse con la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, con el objetivo de coordinar un plan de control aéreo contra los "vuelos narcos".
El Gobierno prepara la jura del nuevo Gabinete de Gustavo Sáenz y trascendió que lunes asumirá Camacho en su nuevo rol, Jarsún como ministro de Gobierno e Ignacio Lupión en lugar de Martín de los Ríos.
Manuel Jiménez relató cómo vivió el abuso que sufrió durante su infancia y adolescencia, y el largo proceso hasta lograr denunciar. Afirmó que hablar fue un alivio y pidió a otras víctimas que no callen.
Veterinario advierte que las garrapatas, pulgas y piojos pueden transmitir enfermedades graves y muchas veces silenciosas, por lo que recomiendan reforzar la prevención y el control en hogares y espacios donde circulan las mascotas.