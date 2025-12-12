SAETA anunció desvíos temporales por obras en avenida San Martín

La empresa informó cambios temporales en los recorridos de más de diez líneas por trabajos viales. Piden a los usuarios prever demoras y consultar los trayectos alternativos.

Salta12/12/2025Agustina Tolaba

La empresa SAETA informó que, debido a los trabajos que se están realizando sobre la avenida San Martín, varias líneas del transporte público modificarán de manera temporal sus recorridos habituales. Las medidas ya se encuentran en vigencia y se extenderán hasta que concluyan las tareas en la zona intervenida.

Según comunicó la compañía, los desvíos afectan a múltiples corredores y se establecieron con el fin de garantizar la circulación segura de las unidades y de los usuarios.

Desvíos por grupos de líneas

  • Líneas 2ABDEG – 3AB – 5A – 6ABC – 7ABC
    Nuevo recorrido: Abraham Cornejo – San Juan – Pellegrini – Av. San Martín.
  • Líneas 1A – 4ABC – 5BC – 8ABC – 5 Moldes – 1-7 San Agustín
    Nuevo recorrido: Abraham Cornejo – San Juan – Av. Jujuy.
  • Línea 2C
    Nuevo recorrido: Santa Fe – San Juan – Buenos Aires – Av. San Martín.
  • Líneas 1C – 2F – 3A
    Nuevo recorrido: Lerma – La Rioja – Buenos Aires – Av. San Martín.
  • Línea 4D
    Nuevo recorrido: Mendoza – Córdoba – La Rioja.

SAETA recomendó a los usuarios prever estas modificaciones al momento de planificar sus viajes y mantenerse informados a través de los canales oficiales de la empresa.

