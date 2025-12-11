Bomberos recomiendan revisar luces y enchufes para evitar incendios en las fiestas

A pocos días de Navidad y Año Nuevo, los Bomberos Voluntarios de Orán reforzaron las recomendaciones para prevenir incendios y accidentes domésticos durante las celebraciones. Por Aries, Carlos León, integrante del cuartel, explicó que si bien la guardia está operativa los 365 días del año, en esta época realizan una preparación “más minuciosa” para evitar emergencias que pueden prevenirse.

“Queremos que las familias pasen la Navidad en sus casas y no con los bomberos”, expresó León, apelando a la responsabilidad de la comunidad en el uso de luces, enchufes y pirotecnia.

El voluntario remarcó que uno de los problemas recurrentes son las luces navideñas en mal estado, muchas veces al alcance de los menores. “En muchos casos hay filamentos pelados o foquitos dañados. Los chicos tocan las luces y puede producirse una descarga”, advirtió.

Además, pidió prestar atención al tipo de arbolito utilizado:

Si es artificial, elegir materiales ignífugos.

Si es natural, mantenerlo hidratado para evitar que se reseque y se convierta en un foco de combustión.

Otro de los puntos críticos es el uso de zapatillas y extensiones eléctricas.

“Muchas veces conectan varios equipos en una zapatilla hecha con un cable que no soporta tanta carga. Eso fuerza el sistema y puede terminar en un cortocircuito o un incendio”, explicó León.

Pidió evitar las conexiones improvisadas, revisar cables y no sobrecargar los multisockets con luces, ventiladores y electrodomésticos.

El bombero recomendó ubicar velas lejos de telas, papeles o arbolitos, y vigilar a los niños para que no las golpeen accidentalmente. “Un mantel o un adorno puede convertirse en un disparador de incendio”, sostuvo.

Finalmente, León insistió en priorizar la pirotecnia lumínica por sobre la sonora, tanto por la salud de personas sensibles como por el impacto en los animales. “Hay que tener en cuenta qué pirotecnia le damos a los niños y evitar la de grandes estruendos”, enfatizó.

Los Bomberos Voluntarios recordaron que ante cualquier emergencia se debe llamar al 911 o al número directo del cuartel.