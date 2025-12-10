Equidad, no igualdad: el concepto clave para entender los derechos humanos hoy

Cada 10 de diciembre se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos, en recuerdo de la Declaración Universal aprobada en 1948 tras la Segunda Guerra Mundial. Pero más allá de la efeméride, el abogado y especialista en derechos humanos Marcelo Nieto Martínez señaló en Aries que la fecha debe servir para reflexionar sobre el verdadero alcance de esos principios.

“La Declaración Universal es importante históricamente, pero hoy queda a mitad de camino. Llamarse ‘universal’ implica que todos somos iguales y tenemos los mismos derechos, y eso es falso. Las desigualdades siguen siendo enormes incluso dentro de un mismo país”, afirmó.

Nieto Martínez sostuvo que los derechos humanos deben entenderse como conquistas sociales e históricas, no como decretos abstractos:

“Los derechos no caen de arriba. Se buscan, se luchan y se conquistan. Así avanzaron los derechos laborales, los de las mujeres, los de la niñez. Siempre hubo manifestación y organización previa”, enfatizó.

El especialista remarcó que la noción de igualdad ya no alcanza, y que hoy el desafío es la equidad. “Una persona que no tuvo las mismas oportunidades necesita un Estado que coloque condiciones para equiparar su punto de partida. De eso se trata la equidad”, sostuvo.

También destacó la evolución jurídica en torno a la niñez en las últimas décadas:

“Hoy un niño es sujeto de derecho, no objeto de derecho. Eso es un cambio enorme en términos culturales, familiares y estatales”, indicó.

Para el abogado, la mejor forma de conmemorar el 10 de diciembre es profundizar la reflexión:

“Más que celebrarlo, hay que pensarlo. Entender que los derechos existen solo si pueden ejercerse; si no, quedan en la nada”, sentenció.