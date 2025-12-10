“Los derechos humanos no necesitan definiciones, necesitan revisión permanente”

“Esto es un genocidio encubierto”: jubilada salteña se encadenó en el Congreso
La historiadora Laura Colivadino advirtió que el concepto debe adaptarse a los desafíos actuales y recordó que, pese a los avances desde 1948, persisten vulneraciones estructurales.
En el Día Internacional de los Derechos Humanos, la historiadora Laura Colivadino reflexionó sobre el camino recorrido desde la Declaración Universal de 1948 y advirtió que, pese a los avances, persisten vulneraciones, especialmente hacia las mujeres.
En su columna por Aries, Colivadino recordó que la Declaración fue proclamada por la Asamblea General de la ONU en un mundo atravesado por la posguerra: “Convocaba a una exhaustiva reflexión acerca de qué estábamos haciendo como seres humanos”. Sin embargo, aclaró que la preocupación por los derechos fundamentales es previa y puede rastrearse en distintos momentos históricos. Ejemplificó con las persecuciones a los hugonotes en la Edad Media y con los casos de Copérnico y Galileo, quienes enfrentaron represalias por sostener ideas científicas que desafiaban al poder.
La historiadora también señaló que, incluso en documentos fundacionales como la Declaración de los Derechos del Hombre de la Revolución Francesa, las mujeres quedaron por fuera. “En la propia Declaración de 1948 también van a haber aspectos que tienen que ver con las mujeres que quedarán excluidos”, puntualizó.
Colivadino remarcó que, pese a los consensos internacionales, las mujeres continúan siendo un sector vulnerable: “Hasta el día de hoy, si vamos a las estadísticas, los sueldos de las mujeres son mucho menores que los de los varones”. A ello sumó la carga cultural de las tareas de cuidado, que recaen casi naturalmente sobre ellas: “Que trabaje, que tenga una carrera y además que ejerza tareas de cuidado”.
En este marco, subrayó que la conmemoración del 10 de diciembre no debe limitarse a recordar una declaración histórica, sino a repensar el presente y el futuro: “No es solo hablar de la declaratoria de 1948, sino abrir el diálogo para pensar en búsquedas permanentes”.
Finalmente, sostuvo que el concepto de derechos humanos debe adaptarse a los desafíos contemporáneos: la relación con el ambiente, el avance tecnológico, la inteligencia artificial y los derechos de otros seres vivos. “Cuando yo defino, le doy un corset. La tarea hoy es salirnos de las definiciones y mirar los derechos humanos de cara a un mundo que necesita revisarse profundamente”, concluyó.
