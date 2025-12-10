Hubo 4000 lugares disponibles para la primera parte del año. Cabe destacar que si algún inscripto no cumple con los requisitos solicitados se reabrirá esa vacantes.
Paritarias: el gobierno propuso pagos quincenales y un bono de 180.000 pesos
El Gobierno presentó la propuesta de un cronograma que mantiene los pagos quincenales hasta febrero, e incorpora un bono de $180.000, que se pagaría $ 90.000 en enero y $ 90.000 en febrero.Salta10/12/2025
El Gobierno de la Provincia continúa las reuniones de las mesas salariales con los representantes sindicales de los distintos sectores estatales, en el marco de la aprobación del Presupuesto Provincial 2026.
En la mesa de negociación salarial, el Gobierno presentó la propuesta de un cronograma de pagos que mantiene un desembolso cada 15 días en diciembre, enero y febrero, e incluye un bono de 180.000, que se pagaría $ 90.000 en enero y $ 90.000 en febrero.
Desde el Ejecutivo se destacó que esta propuesta busca cuidar el empleo, sostener la actividad económica, garantizar los servicios esenciales y ofrecer previsibilidad a los trabajadores estatales y sus familias.
La negociación salarial continuará la semana que viene y se adelantó que se retomará en el mes de febrero.
El encuentro se realizó en Casa de Gobierno y contó con la presencia del ministro de Economía y Servicios Públicos, Roberto Dib Ashur; el ministro de Salud, Federico Mangione; la ministra de Educación, Cristina Fiore; el coordinador Administrativo de Gobierno, Nicolás Demitrópulos y la secretaria General de la Gobernación, Matilde López Morillo, junto a representantes gremiales de los distintos sectores.
Esta mañana en el Salón de Acuerdos de Ciudad Judicial, la Dra. Teresa Ovejero Cornejo fue reelegida Presidenta de la Corte de Justicia de Salta. La magistrada ejercerá esa función a partir del día de la fecha y hasta el 10 de diciembre de 2027.
El documento constituye una herramienta accesible y de consulta pública, que reúne más de treinta años de legislación provincial sobre la temática, para fortalecer la transparencia, la inclusión y el ejercicio de derechos.
Argentina y los DD HH: discapacidad, el caso más claro del retroceso en la era Milei
El abogado Marcelo Nieto Martínez advirtió en Aries que las políticas hacia personas con discapacidad representan “un retroceso” y violan estándares constitucionales.
“El siniestro vial es el crimen perfecto”: PAVICEI reclama penas más duras para conductores alcoholizados
Sonia Méndez advirtió que los conductores ebrios “nunca van presos” y pidió modificar el Código Penal. La organización participa en las charlas obligatorias para quienes pierden la licencia por alcoholemia.
Fiestas clandestinas: buscan castigos más duros ante el aumento de eventos sin controlSalta10/12/2025
La iniciativa presentada en Diputados por Guillermo Kripper plantea actualizar el Código Contravencional, prohibir el ingreso de menores y agravar sanciones cuando haya lucro o reincidencia.
Este martes 9 de diciembre se cumplen 7 años de la histórica final de la Copa Libertadores 2018 que enfrentó a River Plate y Boca Juniors en el Santiago Bernabéu en Madrid.
En el rubro cinematográfico, “Belén” ganó el premio a Mejor Película y su protagonista, Camila Plaate, fue la gran revelación de la noche.
Racing vs Estudiantes: mirá los precios de las entradas para la final del Clausura
Racing y Estudiantes jugarán la final en Santiago del Estero y ya se confirmó el esquema de venta de entradas a través de Deportick. La más cara, la Platea Oeste Norte para no socios, tendrá un valor de $150.000.
El jueves 11 de diciembre, desde las 9, quedará habilitada la inscripción online para participar de la Colonia de Vacaciones 2026, que se desarrollará del 5 de enero al 6 febrero, en distintos espacios deportivos de la provincia. Las actividades son gratuitas, con cupo limitado, y se dictarán en turnos mañana y tarde.
Alerta sanitaria: ANMAT retira del mercado instrumental quirúrgico sin origen claroArgentina10/12/2025
La fiscalización detectó productos de Smith & Nephew y Stryker que ingresaron al país por canales no oficiales.