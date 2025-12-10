“Los palos y los gases, la gente los naturalizó”: el crudo reclamo de un jubilado salteño

“Esto es un genocidio encubierto”: jubilada salteña se encadenó en el Congreso
Graciela Aramayo, jubilada oriunda de Cerrillos, encadenada desde ayer, dijo que los jubilados “ya no pueden más” y pidió que “el pueblo salga a defender a la patria”.
Walter, nacido en Aguaray y residente en Buenos Aires, se sumó a la protesta de jubilados encadenados frente al Congreso. Aseguró que la sociedad “normalizó” la violencia contra adultos mayores y personas con discapacidad.Sociedad10/12/2025Ivana Chañi
En el marco de una nueva protesta de jubilados frente al Congreso, Walter Piris, salteño nacido en Aguaray y actualmente viviendo en Buenos Aires, también decidió encadenarse en reclamo por la situación del sector.
En diálogo con Lula González para Aries, explicó que la medida busca generar impacto social:
“Los palos y los gases que nos tiran no repercuten en nada. La gente ya naturalizó que nos peguen. Eso es gravísimo”.
En tal sentido, señaló que muchos jubilados enfrentan hoy situaciones límite:
“Estamos acompañando al que cobra menos, al que no tiene remedios, al que tiene que elegir entre comer, pagar un alquiler o comprar medicación”.
Walter comparó esta etapa con la protesta de 2017 contra la reforma previsional durante la presidencia de Mauricio Macri.
“En ese momento la plaza explotó de gente. Hoy la sociedad está dormida. Espero que esto la conmueva”.
Para él, la pérdida más profunda no es solo económica: “Las instituciones se pueden recuperar con el tiempo, pero perder los valores es otra cosa. Que se maltrate a un viejo o a un discapacitado y que no importe… eso es terrible”, manifestó.
El jubilado afirmó que permanecerá en la vigilia “hasta las últimas consecuencias”.
