Argentina y los DD HH: discapacidad, el caso más claro del retroceso en la era Milei
El abogado Marcelo Nieto Martínez advirtió en Aries que las políticas hacia personas con discapacidad representan “un retroceso” y violan estándares constitucionales.Salta10/12/2025Ivana Chañi
Consultado en Aries por la situación actual de los derechos humanos en el país, el abogado especialista Marcelo Nieto Martínez fue categórico:
“Sí, hoy en Argentina se están vulnerando derechos humanos, especialmente en materia de discapacidad”, afirmó.
El letrado explicó que la Constitución Nacional —reformada en 1994— establece la discriminación positiva, un mandato estatal que obliga a garantizar mayores prerrogativas a grupos vulnerables como mujeres, niñas y niños, pueblos originarios y personas con discapacidad.
“Si un gobierno decide recortar pensiones, ingresos o el acceso a la salud pública para personas con discapacidad, apunta directamente a un grupo vulnerable que la Constitución ordena proteger. Eso es un retroceso grave”, aseguró.
Nieto Martínez recordó que las personas con discapacidad ya se encuentran, en muchos casos, en desventaja económica y laboral:
“Si hoy es difícil conseguir trabajo para cualquiera, imaginen para alguien con autismo o con discapacidad mental. Las políticas no pueden ignorar esa realidad. En otros países es obligatorio contratar personas con discapacidad. En Argentina esas políticas casi no existen”, indicó.
Finalmente, vinculó el 10 de diciembre con la responsabilidad presente:
“Los derechos humanos no son recuerdos del pasado: se vulneran o se protegen todos los días. Esperemos que en los próximos dos años se reviertan estas señales regresivas”, completó.
“El siniestro vial es el crimen perfecto”: PAVICEI reclama penas más duras para conductores alcoholizados
Sonia Méndez advirtió que los conductores ebrios “nunca van presos” y pidió modificar el Código Penal. La organización participa en las charlas obligatorias para quienes pierden la licencia por alcoholemia.
Fiestas clandestinas: buscan castigos más duros ante el aumento de eventos sin controlSalta10/12/2025
La iniciativa presentada en Diputados por Guillermo Kripper plantea actualizar el Código Contravencional, prohibir el ingreso de menores y agravar sanciones cuando haya lucro o reincidencia.
El exintendente Ernesto “Kila” Gonza condenado por delitos de corrupción, fraude a la administración pública y peculado de trabajos y servicios, asumió como concejal pese a la condena y otras causas aún pendientes.
Será este jueves de 9 a 13 para eliminar criaderos del mosquito del dengue. Habrá acciones de educación ambiental y separación de residuos.
La jornada se desarrollará en el parque San Martín e incluirá stands interactivos, demostraciones y orientación sanitaria para reforzar el cuidado integral de la salud.
Este martes 9 de diciembre se cumplen 7 años de la histórica final de la Copa Libertadores 2018 que enfrentó a River Plate y Boca Juniors en el Santiago Bernabéu en Madrid.
En el rubro cinematográfico, “Belén” ganó el premio a Mejor Película y su protagonista, Camila Plaate, fue la gran revelación de la noche.
Racing vs Estudiantes: mirá los precios de las entradas para la final del Clausura
Racing y Estudiantes jugarán la final en Santiago del Estero y ya se confirmó el esquema de venta de entradas a través de Deportick. La más cara, la Platea Oeste Norte para no socios, tendrá un valor de $150.000.
El Gobernador Sáenz encabezó una reunión de gabinete para fijar prioridades y planificar las próximas metas de gestión. El Ministro Camacho informó que el próximo lunes asumirán los nuevos funcionarios.
El jueves 11 de diciembre, desde las 9, quedará habilitada la inscripción online para participar de la Colonia de Vacaciones 2026, que se desarrollará del 5 de enero al 6 febrero, en distintos espacios deportivos de la provincia. Las actividades son gratuitas, con cupo limitado, y se dictarán en turnos mañana y tarde.