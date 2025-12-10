Argentina y los DD HH: discapacidad, el caso más claro del retroceso en la era Milei

Consultado en Aries por la situación actual de los derechos humanos en el país, el abogado especialista Marcelo Nieto Martínez fue categórico:

“Sí, hoy en Argentina se están vulnerando derechos humanos, especialmente en materia de discapacidad”, afirmó.

El letrado explicó que la Constitución Nacional —reformada en 1994— establece la discriminación positiva, un mandato estatal que obliga a garantizar mayores prerrogativas a grupos vulnerables como mujeres, niñas y niños, pueblos originarios y personas con discapacidad.

“Si un gobierno decide recortar pensiones, ingresos o el acceso a la salud pública para personas con discapacidad, apunta directamente a un grupo vulnerable que la Constitución ordena proteger. Eso es un retroceso grave”, aseguró.

Nieto Martínez recordó que las personas con discapacidad ya se encuentran, en muchos casos, en desventaja económica y laboral:

“Si hoy es difícil conseguir trabajo para cualquiera, imaginen para alguien con autismo o con discapacidad mental. Las políticas no pueden ignorar esa realidad. En otros países es obligatorio contratar personas con discapacidad. En Argentina esas políticas casi no existen”, indicó.

Finalmente, vinculó el 10 de diciembre con la responsabilidad presente:

“Los derechos humanos no son recuerdos del pasado: se vulneran o se protegen todos los días. Esperemos que en los próximos dos años se reviertan estas señales regresivas”, completó.