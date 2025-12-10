Salta realiza la IX Feria de Residencias con actividades abiertas a todo público

El viernes 12 se llevará a cabo la IX Feria de Residencias de la Salud en el parque San Martín (Av. San Martín al 300), de 8.30 a 12.30. Se trata de una actividad abierta que reúne a residentes de diversas disciplinas y a la comunidad salteña, con el propósito de fortalecer la promoción, la prevención y el cuidado integral de la salud.

Durante la jornada, los residentes compartirán conocimientos, experiencias y prácticas vinculadas a la salud individual y colectiva. A través de stands, charlas, demostraciones y propuestas lúdicas, se abordarán contenidos relacionados con hábitos saludables, prevención de enfermedades, salud mental, salud materno-infantil, controles básicos y orientación sanitaria.

La IX Feria de Residencias se consolida como un espacio de articulación entre el sistema de salud y la comunidad, destacando el rol formativo y social de las residencias e impulsando la participación activa de la población en el cuidado de su salud.