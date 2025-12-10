El exintendente Ernesto “Kila” Gonza condenado por delitos de corrupción, fraude a la administración pública y peculado de trabajos y servicios, asumió como concejal pese a la condena y otras causas aún pendientes.
Salta realiza la IX Feria de Residencias con actividades abiertas a todo público
La jornada se desarrollará en el parque San Martín e incluirá stands interactivos, demostraciones y orientación sanitaria para reforzar el cuidado integral de la salud.Salta10/12/2025
El viernes 12 se llevará a cabo la IX Feria de Residencias de la Salud en el parque San Martín (Av. San Martín al 300), de 8.30 a 12.30. Se trata de una actividad abierta que reúne a residentes de diversas disciplinas y a la comunidad salteña, con el propósito de fortalecer la promoción, la prevención y el cuidado integral de la salud.
Durante la jornada, los residentes compartirán conocimientos, experiencias y prácticas vinculadas a la salud individual y colectiva. A través de stands, charlas, demostraciones y propuestas lúdicas, se abordarán contenidos relacionados con hábitos saludables, prevención de enfermedades, salud mental, salud materno-infantil, controles básicos y orientación sanitaria.
La IX Feria de Residencias se consolida como un espacio de articulación entre el sistema de salud y la comunidad, destacando el rol formativo y social de las residencias e impulsando la participación activa de la población en el cuidado de su salud.
Será este jueves de 9 a 13 para eliminar criaderos del mosquito del dengue. Habrá acciones de educación ambiental y separación de residuos.
“Fueron dos años durísimos”, el campo reclama previsibilidad en 2026
El presidente de PROGRANO analizó la situación del sector agropecuario tras los dos primeros años del gobierno de Javier Milei. Habló del impacto del tipo de cambio, la falta de crédito y la competitividad.
Retenciones: “Por fin llega al norte”, celebra el campo salteño
El presidente de PROGRANO celebró la reducción permanente de retenciones anunciada por el Gobierno nacional. Aseguró que la medida “alienta” a los productores salteños.
Alertan que la carga impositiva y la reforma laboral golpean al empleo formal
César Guerrero explicó que los derechos de los trabajadores no son el problema; el verdadero freno a la contratación lo genera la presión fiscal y las medidas del Gobierno
Estado de rutas en Salta hoy: Transitables con precaución por tormentas
Defensa Civil informó el estado de las rutas nacionales y provinciales en Salta. Advierten que, debido a la probabilidad de tormentas y al mal estado de varios tramos, pueden registrarse cambios en la transitabilidad a lo largo de la jornada.
Este martes 9 de diciembre se cumplen 7 años de la histórica final de la Copa Libertadores 2018 que enfrentó a River Plate y Boca Juniors en el Santiago Bernabéu en Madrid.
En el rubro cinematográfico, “Belén” ganó el premio a Mejor Película y su protagonista, Camila Plaate, fue la gran revelación de la noche.
Aerolíneas Argentinas y Avianca integran rutas y facilitan viajes entre Argentina y ColombiaArgentina09/12/2025
Con el código compartido ampliado al Grupo Abra, ambas compañías ofrecerán conexiones ágiles entre más de 30 destinos en ambos países.
El Gobernador Sáenz encabezó una reunión de gabinete para fijar prioridades y planificar las próximas metas de gestión. El Ministro Camacho informó que el próximo lunes asumirán los nuevos funcionarios.
El jueves 11 de diciembre, desde las 9, quedará habilitada la inscripción online para participar de la Colonia de Vacaciones 2026, que se desarrollará del 5 de enero al 6 febrero, en distintos espacios deportivos de la provincia. Las actividades son gratuitas, con cupo limitado, y se dictarán en turnos mañana y tarde.