El documento constituye una herramienta accesible y de consulta pública, que reúne más de treinta años de legislación provincial sobre la temática, para fortalecer la transparencia, la inclusión y el ejercicio de derechos.
“El siniestro vial es el crimen perfecto”: PAVICEI reclama penas más duras para conductores alcoholizados
Sonia Méndez advirtió que los conductores ebrios “nunca van presos” y pidió modificar el Código Penal. La organización participa en las charlas obligatorias para quienes pierden la licencia por alcoholemia.Salta10/12/2025Agustina Tolaba
Tras un nuevo fin de semana largo en el que se detectaron más de 180 conductores alcoholizados en Salta, por Aries, Sonia Méndez, referente de PAVICEI (Padres y Amigos de Víctimas de Conductores Ebrios e Irresponsables), volvió a exigir cambios urgentes en el Código Penal y mayores sanciones para quienes manejan bajo los efectos del alcohol.
“El siniestro vial es el crimen perfecto. Nunca van presos, siempre quedan libres, y las familias que pierden a sus seres queridos nunca ven justicia”, afirmó.
La referente explicó que PAVICEI trabaja desde entonces en la prevención, concientización y acompañamiento a familiares que atravesaron tragedias viales. También participa de las charlas obligatorias para conductores que pierden los 20 puntos del scoring al dar positivo en un control de alcoholemia y deben asistir a cursos municipales para recuperar su licencia.
“Intervenimos para sensibilizar a quienes fueron detectados con alcohol en sangre. Tratamos de tocarles la cabeza, el corazón, la actitud, para que no reincidan”, señaló Méndez.
La organización también capacita a cadetes de la Policía sobre la importancia de los controles y de no aceptar coimas. “Queremos que entiendan por qué están ahí: es nuestro dolor el que nos lleva a hacer todo esto”, remarcó.
Pese a la Ley de Tolerancia Cero, el scoring, los controles y las fotomultas, Méndez sostuvo que la cantidad de conductores ebrios no disminuye. “Este último fin de semana hicieron cerca de 8.000 controles y más de 130 conductores dieron positivo. No baja”, lamentó.
Para la referente de PAVICEI, el problema solo se resolverá si se modifican las condenas en el Código Penal. “Conducir alcoholizado convierte al auto en un arma móvil. Quien hace eso es un asesino al volante. Lo que buscamos es que se eleven las penas y que haya sanciones más severas”, afirmó.
Méndez insistió en que el objetivo de las familias de víctimas es evitar que otras personas atraviesen el mismo dolor. “Somos el foco por el cual se hace todo esto”, concluyó.
Argentina y los DD HH: discapacidad, el caso más claro del retroceso en la era Milei
El abogado Marcelo Nieto Martínez advirtió en Aries que las políticas hacia personas con discapacidad representan “un retroceso” y violan estándares constitucionales.
Fiestas clandestinas: buscan castigos más duros ante el aumento de eventos sin controlSalta10/12/2025
La iniciativa presentada en Diputados por Guillermo Kripper plantea actualizar el Código Contravencional, prohibir el ingreso de menores y agravar sanciones cuando haya lucro o reincidencia.
El exintendente Ernesto “Kila” Gonza condenado por delitos de corrupción, fraude a la administración pública y peculado de trabajos y servicios, asumió como concejal pese a la condena y otras causas aún pendientes.
Será este jueves de 9 a 13 para eliminar criaderos del mosquito del dengue. Habrá acciones de educación ambiental y separación de residuos.
La jornada se desarrollará en el parque San Martín e incluirá stands interactivos, demostraciones y orientación sanitaria para reforzar el cuidado integral de la salud.
Este martes 9 de diciembre se cumplen 7 años de la histórica final de la Copa Libertadores 2018 que enfrentó a River Plate y Boca Juniors en el Santiago Bernabéu en Madrid.
En el rubro cinematográfico, “Belén” ganó el premio a Mejor Película y su protagonista, Camila Plaate, fue la gran revelación de la noche.
Racing vs Estudiantes: mirá los precios de las entradas para la final del Clausura
Racing y Estudiantes jugarán la final en Santiago del Estero y ya se confirmó el esquema de venta de entradas a través de Deportick. La más cara, la Platea Oeste Norte para no socios, tendrá un valor de $150.000.
El Gobernador Sáenz encabezó una reunión de gabinete para fijar prioridades y planificar las próximas metas de gestión. El Ministro Camacho informó que el próximo lunes asumirán los nuevos funcionarios.
El jueves 11 de diciembre, desde las 9, quedará habilitada la inscripción online para participar de la Colonia de Vacaciones 2026, que se desarrollará del 5 de enero al 6 febrero, en distintos espacios deportivos de la provincia. Las actividades son gratuitas, con cupo limitado, y se dictarán en turnos mañana y tarde.