“El siniestro vial es el crimen perfecto”: PAVICEI reclama penas más duras para conductores alcoholizados

Tras un nuevo fin de semana largo en el que se detectaron más de 180 conductores alcoholizados en Salta, por Aries, Sonia Méndez, referente de PAVICEI (Padres y Amigos de Víctimas de Conductores Ebrios e Irresponsables), volvió a exigir cambios urgentes en el Código Penal y mayores sanciones para quienes manejan bajo los efectos del alcohol.

“El siniestro vial es el crimen perfecto. Nunca van presos, siempre quedan libres, y las familias que pierden a sus seres queridos nunca ven justicia”, afirmó.

La referente explicó que PAVICEI trabaja desde entonces en la prevención, concientización y acompañamiento a familiares que atravesaron tragedias viales. También participa de las charlas obligatorias para conductores que pierden los 20 puntos del scoring al dar positivo en un control de alcoholemia y deben asistir a cursos municipales para recuperar su licencia.

“Intervenimos para sensibilizar a quienes fueron detectados con alcohol en sangre. Tratamos de tocarles la cabeza, el corazón, la actitud, para que no reincidan”, señaló Méndez.

La organización también capacita a cadetes de la Policía sobre la importancia de los controles y de no aceptar coimas. “Queremos que entiendan por qué están ahí: es nuestro dolor el que nos lleva a hacer todo esto”, remarcó.

Pese a la Ley de Tolerancia Cero, el scoring, los controles y las fotomultas, Méndez sostuvo que la cantidad de conductores ebrios no disminuye. “Este último fin de semana hicieron cerca de 8.000 controles y más de 130 conductores dieron positivo. No baja”, lamentó.

Para la referente de PAVICEI, el problema solo se resolverá si se modifican las condenas en el Código Penal. “Conducir alcoholizado convierte al auto en un arma móvil. Quien hace eso es un asesino al volante. Lo que buscamos es que se eleven las penas y que haya sanciones más severas”, afirmó.

Méndez insistió en que el objetivo de las familias de víctimas es evitar que otras personas atraviesen el mismo dolor. “Somos el foco por el cual se hace todo esto”, concluyó.