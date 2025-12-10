“El siniestro vial es el crimen perfecto”: PAVICEI reclama penas más duras para conductores alcoholizados

Sonia Méndez advirtió que los conductores ebrios “nunca van presos” y pidió modificar el Código Penal. La organización participa en las charlas obligatorias para quienes pierden la licencia por alcoholemia.

Salta10/12/2025Agustina TolabaAgustina Tolaba

md

Tras un nuevo fin de semana largo en el que se detectaron más de 180 conductores alcoholizados en Salta, por Aries, Sonia Méndez, referente de PAVICEI (Padres y Amigos de Víctimas de Conductores Ebrios e Irresponsables), volvió a exigir cambios urgentes en el Código Penal y mayores sanciones para quienes manejan bajo los efectos del alcohol.

“El siniestro vial es el crimen perfecto. Nunca van presos, siempre quedan libres, y las familias que pierden a sus seres queridos nunca ven justicia”, afirmó.

La referente explicó que PAVICEI trabaja desde entonces en la prevención, concientización y acompañamiento a familiares que atravesaron tragedias viales. También participa de las charlas obligatorias para conductores que pierden los 20 puntos del scoring al dar positivo en un control de alcoholemia y deben asistir a cursos municipales para recuperar su licencia.

“Intervenimos para sensibilizar a quienes fueron detectados con alcohol en sangre. Tratamos de tocarles la cabeza, el corazón, la actitud, para que no reincidan”, señaló Méndez.

multimedia.grande.bd2dfc25188ca1d8.35323038353638313234375f666339623930316465355f6f5f6772616e64652e7Fiestas clandestinas: buscan castigos más duros ante el aumento de eventos sin control

La organización también capacita a cadetes de la Policía sobre la importancia de los controles y de no aceptar coimas. “Queremos que entiendan por qué están ahí: es nuestro dolor el que nos lleva a hacer todo esto”, remarcó.

Pese a la Ley de Tolerancia Cero, el scoring, los controles y las fotomultas, Méndez sostuvo que la cantidad de conductores ebrios no disminuye. “Este último fin de semana hicieron cerca de 8.000 controles y más de 130 conductores dieron positivo. No baja”, lamentó.

Para la referente de PAVICEI, el problema solo se resolverá si se modifican las condenas en el Código Penal. “Conducir alcoholizado convierte al auto en un arma móvil. Quien hace eso es un asesino al volante. Lo que buscamos es que se eleven las penas y que haya sanciones más severas”, afirmó.

Méndez insistió en que el objetivo de las familias de víctimas es evitar que otras personas atraviesen el mismo dolor. “Somos el foco por el cual se hace todo esto”, concluyó.

Te puede interesar
Lo más visto
colonia de vacaciones salta

El jueves abren las inscripciones para la Colonia de Vacaciones provincial

Salta09/12/2025

El jueves 11 de diciembre, desde las 9, quedará habilitada la inscripción online para participar de la Colonia de Vacaciones 2026, que se desarrollará del 5 de enero al 6 febrero, en distintos espacios deportivos de la provincia. Las actividades son gratuitas, con cupo limitado, y se dictarán en turnos mañana y tarde.

Boletín de noticias

Recibí información en tu mail