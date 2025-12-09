“El Eternauta” y Oreiro se consagraron en los Martín Fierro de Cine

La segunda edición de los Martín Fierro de Cine dejó una noche vibrante en la Usina del Arte, marcada por el brillo de las grandes figuras y producciones del año. La sorpresa más emotiva llegó de la mano de Natalia Oreiro, que no solo se quedó con el premio a Mejor Actriz de Película por La mujer de la fila, sino que coronó la gala al recibir el Martín Fierro de Oro al cine, un reconocimiento que la emocionó hasta las lágrimas.

El gran dominador de la noche fue “El Eternauta”, que arrasó en las categorías de series: ganó Mejor Serie Drama, Mejor Dirección, Mejor Edición, Mejor Fotografía, Mejor Actor de Reparto y finalmente se llevó el Martín Fierro de Oro en series, confirmando su impacto como una de las producciones argentinas más ambiciosas de los últimos años.

También hubo distinciones fuertes en comedia, donde “Envidiosa” se consagró como Mejor Serie Comedia, mientras que Guillermo Francella, Griselda Siciliani y Leonardo Sbaraglia fueron algunos de los muchos intérpretes premiados.

En cine, el premio a Mejor Película quedó en manos de Belén, que además obtuvo el galardón a Mejor Guion y vio brillar a Camila Plaate como la gran revelación de la noche. Hubo reconocimientos para Cromañón: el documental, para la UBA y para figuras de la música como María Becerra, que se llevó el Martín Fierro a Mejor Música Original por “7 vidas”.

