“El Eternauta” y Oreiro se consagraron en los Martín Fierro de Cine

El cuarteto, Patrimonio Cultural por la UNESCO
El Cuarteto, el género musical emblemático de Córdoba, fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.
En el rubro cinematográfico, “Belén” ganó el premio a Mejor Película y su protagonista, Camila Plaate, fue la gran revelación de la noche.Cultura & Espectáculos09/12/2025
La segunda edición de los Martín Fierro de Cine dejó una noche vibrante en la Usina del Arte, marcada por el brillo de las grandes figuras y producciones del año. La sorpresa más emotiva llegó de la mano de Natalia Oreiro, que no solo se quedó con el premio a Mejor Actriz de Película por La mujer de la fila, sino que coronó la gala al recibir el Martín Fierro de Oro al cine, un reconocimiento que la emocionó hasta las lágrimas.
El gran dominador de la noche fue “El Eternauta”, que arrasó en las categorías de series: ganó Mejor Serie Drama, Mejor Dirección, Mejor Edición, Mejor Fotografía, Mejor Actor de Reparto y finalmente se llevó el Martín Fierro de Oro en series, confirmando su impacto como una de las producciones argentinas más ambiciosas de los últimos años.
También hubo distinciones fuertes en comedia, donde “Envidiosa” se consagró como Mejor Serie Comedia, mientras que Guillermo Francella, Griselda Siciliani y Leonardo Sbaraglia fueron algunos de los muchos intérpretes premiados.
En cine, el premio a Mejor Película quedó en manos de Belén, que además obtuvo el galardón a Mejor Guion y vio brillar a Camila Plaate como la gran revelación de la noche. Hubo reconocimientos para Cromañón: el documental, para la UBA y para figuras de la música como María Becerra, que se llevó el Martín Fierro a Mejor Música Original por “7 vidas”.
Con información de Noticias Argentinas
La artista repasó clásicos, mostró su costado más íntimo en baladas y sorprendió con puestas impactantes, bailes con dagas, una loba gigante y la orquesta del Colón como invitada especial.
Con una propuesta que celebra los 37 años de El Taller Azul, el Museo de la Ciudad abrió una colorida exhibición creada por niños, exalumnos y artistas salteños, inspirada en la figura de los gatos.
La tutora Patricia López Mompó contó en Aries cómo se desarrolló el programa que capacitó a adolescentes en lenguaje audiovisual. Este martes se estrenarán tres producciones.
La provincia de Salta inició el ciclo "Salta de Fiesta", una programación cultural intensiva para diciembre que incluye música, cine, danza y ferias.
La Municipalidad de Salta, a través de la Agencia Cultura Activa, invita a salteños y turistas a disfrutar de un encuentro a puro tango con "Milonga Itinerante" este domingo 7 de diciembre en el Paseo Balcarce.
Defensa Civil informó el estado de las rutas nacionales y provinciales en Salta. Se recomienda circular con precaución por lloviznas, animales sueltos y obras.
El entrenador de Racing, Gustavo Costas, celebró el pase a la final del Torneo Clausura 2025 y, con su clásico tono cómico, admitió que la polémica sustitución de Exequiel Zeballos en Boca.
El entrenador de Boca Juniors, Claudio Úbeda, justificó la polémica sustitución de Exequiel Zeballos a los 70 minutos en la semifinal contra Racing, un cambio que provocó el evidente enojo de Leandro Paredes.
El 8 de diciembre es feriado nacional en Argentina por el Día de la Inmaculada Concepción de María, una de las mayores festividades católicas.
El pago corresponde al 20% retenido durante el año y se libera tras cargar la Libreta que certifica salud, vacunas y escolaridad.