La Municipalidad realizará un operativo de descacharrado en la UNSa

Será este jueves de 9 a 13 para eliminar criaderos del mosquito del dengue. Habrá acciones de educación ambiental y separación de residuos.

Salta10/12/2025

La Municipalidad continúa con el operativo de descacharrado en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de reducir los criaderos y reservorios del mosquito transmisor del Dengue.

Es por eso que mañana el operativo se traslada a la Universidad Nacional de Salta (UNSa), de 9 a 13 hs.

Se promoverán acciones de educación ambiental, separación diferenciada, reducción, reciclaje y valorización de residuos, fomentando la participación activa de la comunidad universitaria.

El objetivo es retirar todo tipo de elementos que favorezcan la conformación de microbasurales y criaderos del mosquito. 

Los trabajos, que forman parte del plan de lucha contra el Dengue, están a cargo de la Secretaría de Ambiente y Servicios Públicos, con el apoyo del Ministerio de Salud de la provincia de Salta y Dirección de Vectores de Nación.

Se solicita a la comunidad de la Universidad Nacional de Salta  separar los elementos que tengan para desechar, se retirará todo tipo de cacharros y objetos que acumulen agua.

