“Fueron dos años durísimos”, el campo reclama previsibilidad en 2026

El presidente de PROGRANO analizó la situación del sector agropecuario tras los dos primeros años del gobierno de Javier Milei. Habló del impacto del tipo de cambio, la falta de crédito y la competitividad.

Salta10/12/2025Ivana ChañiIvana Chañi

multimedia.normal.87b61edb36084390.736f6a615f6e6f726d616c2e6a7067

Consultado por el balance de los dos años del gobierno nacional, Francisco Vidal, presidente de PROGRANO, describió el período como “durísimo” para el sector. En Aries, señaló que la volatilidad del tipo de cambio y la falta de acceso a financiamiento fueron dos de los factores que más afectaron a los productores.

“El año pasado cosechamos con un dólar de 1.150 y muchos tuvieron que pagar insumos un mes después con un dólar de 1.400 o 1.500. Podés tener un buen año productivo, pero si fallás en el timing de venta, perdés más del 20%. Eso genera un ambiente de tensión donde es muy difícil trabajar”, explicó.

Vidal agregó que la competencia internacional resulta cada vez más desequilibrada: “En países vecinos hay créditos a 15 años al 1% anual en dólares. Acá estamos con tasas del 25% o 30% en pesos y a tres años. Así es imposible competir con productores que pueden invertir en infraestructura, plantas y tecnología”.

el-regreso-de-los-derechos-de-exportacion-dex-a-los-mismos-niveles-de-inicios-de-enero-de-2025-causaRetenciones: “Por fin llega al norte”, celebra el campo salteño

A su vez, recordó que la Argentina arrastra “más de 70 años de desinversión”, lo que limita la adopción de tecnología y la capacidad de crecer en productividad.

“Necesitamos reglas de juego razonables, estables y comparables con las de otros países. Si nos piden competir en el mundo, necesitamos condiciones mínimas para hacerlo”, sostuvo.

Vidal expresó que espera que 2026 sea un año de mayor estabilidad: “Ojalá sea un año estable, razonable y que dé seguridad a los productores. El campo necesita previsibilidad para seguir adelante”.

 

Te puede interesar
Lo más visto
colonia de vacaciones salta

El jueves abren las inscripciones para la Colonia de Vacaciones provincial

Salta09/12/2025

El jueves 11 de diciembre, desde las 9, quedará habilitada la inscripción online para participar de la Colonia de Vacaciones 2026, que se desarrollará del 5 de enero al 6 febrero, en distintos espacios deportivos de la provincia. Las actividades son gratuitas, con cupo limitado, y se dictarán en turnos mañana y tarde.

Boletín de noticias

Recibí información en tu mail