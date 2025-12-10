“Fueron dos años durísimos”, el campo reclama previsibilidad en 2026

El exintendente Ernesto “Kila” Gonza condenado por delitos de corrupción, fraude a la administración pública y peculado de trabajos y servicios, asumió como concejal pese a la condena y otras causas aún pendientes.
El presidente de PROGRANO analizó la situación del sector agropecuario tras los dos primeros años del gobierno de Javier Milei. Habló del impacto del tipo de cambio, la falta de crédito y la competitividad.Salta10/12/2025Ivana Chañi
Consultado por el balance de los dos años del gobierno nacional, Francisco Vidal, presidente de PROGRANO, describió el período como “durísimo” para el sector. En Aries, señaló que la volatilidad del tipo de cambio y la falta de acceso a financiamiento fueron dos de los factores que más afectaron a los productores.
“El año pasado cosechamos con un dólar de 1.150 y muchos tuvieron que pagar insumos un mes después con un dólar de 1.400 o 1.500. Podés tener un buen año productivo, pero si fallás en el timing de venta, perdés más del 20%. Eso genera un ambiente de tensión donde es muy difícil trabajar”, explicó.
Vidal agregó que la competencia internacional resulta cada vez más desequilibrada: “En países vecinos hay créditos a 15 años al 1% anual en dólares. Acá estamos con tasas del 25% o 30% en pesos y a tres años. Así es imposible competir con productores que pueden invertir en infraestructura, plantas y tecnología”.
A su vez, recordó que la Argentina arrastra “más de 70 años de desinversión”, lo que limita la adopción de tecnología y la capacidad de crecer en productividad.
“Necesitamos reglas de juego razonables, estables y comparables con las de otros países. Si nos piden competir en el mundo, necesitamos condiciones mínimas para hacerlo”, sostuvo.
Vidal expresó que espera que 2026 sea un año de mayor estabilidad: “Ojalá sea un año estable, razonable y que dé seguridad a los productores. El campo necesita previsibilidad para seguir adelante”.
Será este jueves de 9 a 13 para eliminar criaderos del mosquito del dengue. Habrá acciones de educación ambiental y separación de residuos.
La jornada se desarrollará en el parque San Martín e incluirá stands interactivos, demostraciones y orientación sanitaria para reforzar el cuidado integral de la salud.
Retenciones: “Por fin llega al norte”, celebra el campo salteño
El presidente de PROGRANO celebró la reducción permanente de retenciones anunciada por el Gobierno nacional. Aseguró que la medida “alienta” a los productores salteños.
Alertan que la carga impositiva y la reforma laboral golpean al empleo formal
César Guerrero explicó que los derechos de los trabajadores no son el problema; el verdadero freno a la contratación lo genera la presión fiscal y las medidas del Gobierno
Estado de rutas en Salta hoy: Transitables con precaución por tormentas
Defensa Civil informó el estado de las rutas nacionales y provinciales en Salta. Advierten que, debido a la probabilidad de tormentas y al mal estado de varios tramos, pueden registrarse cambios en la transitabilidad a lo largo de la jornada.
Este martes 9 de diciembre se cumplen 7 años de la histórica final de la Copa Libertadores 2018 que enfrentó a River Plate y Boca Juniors en el Santiago Bernabéu en Madrid.
En el rubro cinematográfico, “Belén” ganó el premio a Mejor Película y su protagonista, Camila Plaate, fue la gran revelación de la noche.
Aerolíneas Argentinas y Avianca integran rutas y facilitan viajes entre Argentina y ColombiaArgentina09/12/2025
Con el código compartido ampliado al Grupo Abra, ambas compañías ofrecerán conexiones ágiles entre más de 30 destinos en ambos países.
El Gobernador Sáenz encabezó una reunión de gabinete para fijar prioridades y planificar las próximas metas de gestión. El Ministro Camacho informó que el próximo lunes asumirán los nuevos funcionarios.
El jueves 11 de diciembre, desde las 9, quedará habilitada la inscripción online para participar de la Colonia de Vacaciones 2026, que se desarrollará del 5 de enero al 6 febrero, en distintos espacios deportivos de la provincia. Las actividades son gratuitas, con cupo limitado, y se dictarán en turnos mañana y tarde.