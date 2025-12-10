El documento constituye una herramienta accesible y de consulta pública, que reúne más de treinta años de legislación provincial sobre la temática, para fortalecer la transparencia, la inclusión y el ejercicio de derechos.
Condenado por corrupción, “Kila” Gonza asume como concejal en San Lorenzo
El exintendente Ernesto “Kila” Gonza condenado por delitos de corrupción, fraude a la administración pública y peculado de trabajos y servicios, asumió como concejal pese a la condena y otras causas aún pendientes.Salta10/12/2025
En su contra pesa una condena ratificada en instancias superiores: la Sala IV del Tribunal de Impugnación de Salta confirmó la responsabilidad penal, al considerar que los delitos no fueron meras tentativas sino consumados, lo que habilita una nueva audiencia para fijar la pena definitiva.
A pesar de ello, Gonza fue electo como concejal en los comicios de mayo pasado por el partido Partido de la Victoria y, tras larga polémica por las condenas, finalmente se presentó en el edificio legislativo y asumió como edil.
La causa que terminó condenando a Gonza se originó en irregularidades durante su gestión municipal. Según la acusación, ambos delitos —fraude en perjuicio de la administración pública y peculado de trabajos y servicios— obedecieron a maniobras de contratación directa a una empresa vinculada, con ejecución de obras mal realizadas o nunca realizadas.
En 2022 el fallo de primera instancia había dictado una pena de tres años de prisión condicional e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. La fiscalía había pedido, sin embargo, prisión efectiva debido al perjuicio concreto al erario municipal.
Al revisar el caso, el Tribunal de Impugnación resolvió que los delitos ocurrieron efectivamente, agravando la condena, y ordenó una nueva audiencia para aplicar una pena definitiva.
Incluso, hace un mes fue declarado en rebeldía y el juez Ezequiel Molinati ordenó la inmediata detención por ausentarse a la audiencia judicial de fijación de pena. Tras permanecer casi una semana prófugo, un nuevo abogado presentó un escrito y evitó la detención. La misma maniobra se repitió en dos oportunidades, hasta que este miércoles asumió -nuevamente- responsabilidades institucionales en San Lorenzo.
Reacciones y cuestionamientos institucionales
La asunción de Gonza generó fuertes críticas, el actual intendente de San Lorenzo, Manuel Saravia, manifestó que la medida “no es normal” y advirtió sobre una presunta protección especial que le permite a Gonza ocupar un cargo pese a su condena.
Por su parte, desde el Concejo Deliberante ya adelantaron que podrían presentar un recurso para evitar la incorporación de Gonza, argumentando la “inhabilidad moral” generada por sus condenas.
