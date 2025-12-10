El documento constituye una herramienta accesible y de consulta pública, que reúne más de treinta años de legislación provincial sobre la temática, para fortalecer la transparencia, la inclusión y el ejercicio de derechos.
Fiestas clandestinas: buscan castigos más duros ante el aumento de eventos sin control
La iniciativa presentada en Diputados por Guillermo Kripper plantea actualizar el Código Contravencional, prohibir el ingreso de menores y agravar sanciones cuando haya lucro o reincidencia.Salta10/12/2025
El diputado provincial Guillermo Kripper destacó que, en los últimos años, “se ha verificado un incremento sostenido de fiestas clandestinas generando situaciones de violencia, abusos, accidentes e intoxicaciones que el Estado no puede desatender”.
Con esa preocupación, presentó un proyecto de ley que modifica el artículo 124 del Código Contravencional de Salta (Ley 7.135), para reforzar los mecanismos de control, prevención y sanción frente a la proliferación de fiestas, bailes y eventos públicos no autorizados en distintos puntos de la provincia.
La iniciativa actualiza los supuestos de infracción y establece penas más firmes que podrán incluir arresto o multas de 30 a 80 días para quienes organicen eventos de acceso público sin habilitación, en espacios que incumplan las condiciones exigidas o en los que se verifiquen prácticas que pongan en riesgo la seguridad de los asistentes.
Entre los puntos centrales, el proyecto sanciona a quienes:
- Organicen eventos en lugares sin habilitación o que incumplan normas vigentes.
- Permitan el ingreso o permanencia de menores de 18 años fuera de los horarios autorizados.
- Habiliten el acceso a personas en evidente estado de ebriedad o vendan alcohol a quienes ya se encuentren intoxicados.
- Además, la sanción se agravará en un tercio cuando se cobre entrada o exista propósito de lucro, y se incorpora la responsabilidad solidaria entre organizadores y propietarios o poseedores del inmueble, con el fin de evitar la evasión de responsabilidades.
El legislador señaló que la modificación propuesta “fortalece la capacidad de prevención del Estado y aporta un marco sancionatorio proporcionado al riesgo real que estas prácticas generan”, además de incorporar criterios objetivos para la graduación de la pena, como el tamaño del lugar, la cantidad de asistentes y la reincidencia.
“El proyecto impulsa la erradicación de los eventos clandestinos y la promoción de actividades recreativas que se desarrollen en condiciones adecuadas, con controles efectivos y dentro de la normativa vigente”, remarcó.
Argentina y los DD HH: discapacidad, el caso más claro del retroceso en la era Milei
El abogado Marcelo Nieto Martínez advirtió en Aries que las políticas hacia personas con discapacidad representan “un retroceso” y violan estándares constitucionales.
“El siniestro vial es el crimen perfecto”: PAVICEI reclama penas más duras para conductores alcoholizados
Sonia Méndez advirtió que los conductores ebrios “nunca van presos” y pidió modificar el Código Penal. La organización participa en las charlas obligatorias para quienes pierden la licencia por alcoholemia.
El exintendente Ernesto “Kila” Gonza condenado por delitos de corrupción, fraude a la administración pública y peculado de trabajos y servicios, asumió como concejal pese a la condena y otras causas aún pendientes.
Será este jueves de 9 a 13 para eliminar criaderos del mosquito del dengue. Habrá acciones de educación ambiental y separación de residuos.
La jornada se desarrollará en el parque San Martín e incluirá stands interactivos, demostraciones y orientación sanitaria para reforzar el cuidado integral de la salud.
Este martes 9 de diciembre se cumplen 7 años de la histórica final de la Copa Libertadores 2018 que enfrentó a River Plate y Boca Juniors en el Santiago Bernabéu en Madrid.
En el rubro cinematográfico, “Belén” ganó el premio a Mejor Película y su protagonista, Camila Plaate, fue la gran revelación de la noche.
Racing vs Estudiantes: mirá los precios de las entradas para la final del Clausura
Racing y Estudiantes jugarán la final en Santiago del Estero y ya se confirmó el esquema de venta de entradas a través de Deportick. La más cara, la Platea Oeste Norte para no socios, tendrá un valor de $150.000.
El Gobernador Sáenz encabezó una reunión de gabinete para fijar prioridades y planificar las próximas metas de gestión. El Ministro Camacho informó que el próximo lunes asumirán los nuevos funcionarios.
El jueves 11 de diciembre, desde las 9, quedará habilitada la inscripción online para participar de la Colonia de Vacaciones 2026, que se desarrollará del 5 de enero al 6 febrero, en distintos espacios deportivos de la provincia. Las actividades son gratuitas, con cupo limitado, y se dictarán en turnos mañana y tarde.