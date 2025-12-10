Fiestas clandestinas: buscan castigos más duros ante el aumento de eventos sin control

El diputado provincial Guillermo Kripper destacó que, en los últimos años, “se ha verificado un incremento sostenido de fiestas clandestinas generando situaciones de violencia, abusos, accidentes e intoxicaciones que el Estado no puede desatender”.

Con esa preocupación, presentó un proyecto de ley que modifica el artículo 124 del Código Contravencional de Salta (Ley 7.135), para reforzar los mecanismos de control, prevención y sanción frente a la proliferación de fiestas, bailes y eventos públicos no autorizados en distintos puntos de la provincia.

La iniciativa actualiza los supuestos de infracción y establece penas más firmes que podrán incluir arresto o multas de 30 a 80 días para quienes organicen eventos de acceso público sin habilitación, en espacios que incumplan las condiciones exigidas o en los que se verifiquen prácticas que pongan en riesgo la seguridad de los asistentes.

Entre los puntos centrales, el proyecto sanciona a quienes:

Organicen eventos en lugares sin habilitación o que incumplan normas vigentes.

Permitan el ingreso o permanencia de menores de 18 años fuera de los horarios autorizados.

Habiliten el acceso a personas en evidente estado de ebriedad o vendan alcohol a quienes ya se encuentren intoxicados.

Además, la sanción se agravará en un tercio cuando se cobre entrada o exista propósito de lucro, y se incorpora la responsabilidad solidaria entre organizadores y propietarios o poseedores del inmueble, con el fin de evitar la evasión de responsabilidades.

El legislador señaló que la modificación propuesta “fortalece la capacidad de prevención del Estado y aporta un marco sancionatorio proporcionado al riesgo real que estas prácticas generan”, además de incorporar criterios objetivos para la graduación de la pena, como el tamaño del lugar, la cantidad de asistentes y la reincidencia.

“El proyecto impulsa la erradicación de los eventos clandestinos y la promoción de actividades recreativas que se desarrollen en condiciones adecuadas, con controles efectivos y dentro de la normativa vigente”, remarcó.