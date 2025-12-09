El jefe de Bomberos de la Policía brindó detalles sobre el trabajo de prevención y control de venta de pirotecnia en la provincia. “En municipios de frontera los controles se intensifican, porque ingresa mercadería que no son las permitidas”, señaló.
El jueves abren las inscripciones para la Colonia de Vacaciones provincial
El jueves 11 de diciembre, desde las 9, quedará habilitada la inscripción online para participar de la Colonia de Vacaciones 2026, que se desarrollará del 5 de enero al 6 febrero, en distintos espacios deportivos de la provincia. Las actividades son gratuitas, con cupo limitado, y se dictarán en turnos mañana y tarde.Salta09/12/2025
El jueves 11 de diciembre, a partir de las 9 hs, se habilitarán las inscripciones online para la Colonia de Vacaciones 2026. Se trata de una propuesta recreativa y deportiva destinada a niños, niñas y adolescentes de 4 a 14 años; personas con discapacidad y adultos mayores.
En tanto, las inscripciones para el programa de Iniciación y Destrezas Deportivas se habilitarán el lunes 15 de diciembre a partir de las 9.
La Colonia se llevará adelante del 5 de enero al 6 de febrero, tanto en turno mañana como tarde, en las instalaciones de la Secretaría de Deportes (Av. Entre Ríos 1550), el Estadio Delmi, el Club 20 de Febrero y el Club Central Norte.
Las actividades serán gratuitas y contarán con cupo limitado, por lo que el registro deberá realizarse exclusivamente a través de los formularios digitales gestionados por el Ministerio de Turismo y Deportes.
Asimismo, se recuerda que las personas con discapacidad y los adultos mayores podrán asistir únicamente a las actividades del turno mañana.
Ingresar a los formularios de inscripción – Colonia de Vacaciones 2026
El acuerdo establece la cooperación entre los municipios de Salta Capital, La Caldera y Vaqueros para garantizar mayor seguridad vial, agilizar trámites y permitir la circulación de conductores y vehículos habilitados en cualquiera de las tres jurisdicciones.
