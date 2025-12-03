La Subsecretaría de Protección Ciudadana actuó rápidamente para garantizar la seguridad de los vecinos.
Sáenz y el cónsul en Chicago analizaron inversiones y exportaciones para Salta
El gobernador Gustavo Sáenz mantuvo un encuentro de trabajo con el cónsul general en Chicago, Lucas Gioja, para avanzar en oportunidades de exportación e interés inversor de empresas de Estados Unidos.Salta03/12/2025Ivana Chañi
El gobernador Gustavo Sáenz informó, a través de sus redes sociales, que mantuvo una reunión de trabajo con el cónsul general en Chicago, Lucas Gioja, con el objetivo de fortalecer la presencia internacional de Salta y ampliar vínculos estratégicos con los Estados Unidos.
Según detalló el mandatario provincial, durante el encuentro se analizaron nuevas oportunidades de exportación para la producción salteña, así como el interés de empresas estadounidenses en invertir en sectores considerados estratégicos para el desarrollo económico de la provincia.
Sáenz destacó que estos contactos buscan atraer proyectos que generen empleo y crecimiento, y reafirmó su convicción sobre la importancia de la diplomacia provincial:
“Creo en el valor de abrir puertas y tender puentes. Cada encuentro es una oportunidad para que nuestra provincia fortalezca su posición, muestre su potencial y siga proyectándose al mundo”, expresó en su publicación.
El Gobierno provincial viene impulsando distintas gestiones internacionales vinculadas a la actividad minera, energética, tecnológica y agroindustrial, con el objetivo de ampliar mercados y atraer inversiones que se traduzcan en beneficios directos para la economía salteña.
