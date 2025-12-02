Iberia extiende hasta fin de año la cancelación de todos sus vuelos a Venezuela

Este lunes, Iberia ha anunciado que mantendrá canceladas todas sus conexiones con Venezuela hasta el 31 de diciembre. Así, la compañía aérea amplía la suspensión vigente y atiende a las recomendaciones de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA). La compañía ha señalado que reanudará la ruta cuando existan “las plenas garantías de seguridad”. Mientras tanto, la aerolínea ha indicado que los pasajeros afectados pueden modificar la fecha de su viaje, optar por un destino alternativo cercano o solicitar el reembolso íntegro de su billete.

Fuentes de Enaire, el organismo que gestiona la navegación aérea en España y que difunde las recomendaciones de la AESA, han señalado a EFE que este lunes se han publicado dos nuevas advertencias de “recomendación fuertemente” en las que se insta a las aerolíneas civiles a evitar sobrevolar la región de Maiquetía, que abarca el espacio aéreo de Caracas.

Hasta ahora, unos 6.000 viajeros con billetes entre Madrid y Caracas se han visto afectados por la oleada de cancelaciones registradas desde el pasado 22 de noviembre. Iberia, que suele volar cinco veces por semana, cifró en alrededor de 3.000 los clientes perjudicados por la paralización de sus operaciones. Plus Ultra, que tiene tres frecuencias semanales, calcula que el número podría rondar los 3.000. Y Air Europa, con otras cinco conexiones a la semana, no ha detallado cuántos pasajeros han resultado afectados.

Las aerolíneas españolas ajustan sus operaciones mientras algunos pasajeros se quedan tirados

De las tres aerolíneas españolas con rutas directas al país latinoamericano, Iberia ha sido la primera en comunicar de manera oficial la ampliación de la cancelación de sus vuelos a Venezuela. Air Europa, por su parte, ya había anunciado durante el fin de semana la cancelación de sus conexiones de ida y vuelta, al menos hasta el martes. Por último, desde Plus Ultra han señalado a la agencia de noticias que continúan vigilando de cerca la evolución de la situación antes de tomar una decisión definitiva.

Mientras tanto, en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas todavía hay pasajeros atrapados y a la espera de alternativas para poder viajar a Venezuela. Muchos buscan conexiones a través de otros países, por ejemplo Colombia, con el fin de poder viajar hasta Caracas desde otro punto. Según han informado fuentes de Aena, Cruz Roja está ofreciendo asistencia a estos viajeros.

Trump asegura que el espacio aéreo venezolano está “completamente cerrado”, pero el país lo niega

El escenario se complicó desde el pasado sábado, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, asegurara en su red social Truth que el espacio aéreo venezolano permanecería “completamente cerrado”. En su publicación se dirigió “a todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas”, pidiéndoles “que consideren que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá cerrado en su totalidad”.

Sin embargo, la portavoz del sindicato de controladores aéreos, Susana Romero, ha recordado ante los medios que el cierre del espacio aéreo es una competencia exclusiva de las autoridades venezolanas y que, por el momento, no existe tal restricción.