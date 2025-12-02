Las autoridades confirmaron que más de 120.000 personas se registraron para participar de la misa programada en la zona costera de la ciudad.
Iberia extiende hasta fin de año la cancelación de todos sus vuelos a Venezuela
La aerolínea española mantendrá la ruta suspendida hasta el 31 de diciembre por falta de garantías de seguridad. Más de 6.000 pasajeros ya resultaron afectados desde el 22 de noviembre.El Mundo02/12/2025
Este lunes, Iberia ha anunciado que mantendrá canceladas todas sus conexiones con Venezuela hasta el 31 de diciembre. Así, la compañía aérea amplía la suspensión vigente y atiende a las recomendaciones de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA). La compañía ha señalado que reanudará la ruta cuando existan “las plenas garantías de seguridad”. Mientras tanto, la aerolínea ha indicado que los pasajeros afectados pueden modificar la fecha de su viaje, optar por un destino alternativo cercano o solicitar el reembolso íntegro de su billete.
Fuentes de Enaire, el organismo que gestiona la navegación aérea en España y que difunde las recomendaciones de la AESA, han señalado a EFE que este lunes se han publicado dos nuevas advertencias de “recomendación fuertemente” en las que se insta a las aerolíneas civiles a evitar sobrevolar la región de Maiquetía, que abarca el espacio aéreo de Caracas.
Hasta ahora, unos 6.000 viajeros con billetes entre Madrid y Caracas se han visto afectados por la oleada de cancelaciones registradas desde el pasado 22 de noviembre. Iberia, que suele volar cinco veces por semana, cifró en alrededor de 3.000 los clientes perjudicados por la paralización de sus operaciones. Plus Ultra, que tiene tres frecuencias semanales, calcula que el número podría rondar los 3.000. Y Air Europa, con otras cinco conexiones a la semana, no ha detallado cuántos pasajeros han resultado afectados.
Las aerolíneas españolas ajustan sus operaciones mientras algunos pasajeros se quedan tirados
De las tres aerolíneas españolas con rutas directas al país latinoamericano, Iberia ha sido la primera en comunicar de manera oficial la ampliación de la cancelación de sus vuelos a Venezuela. Air Europa, por su parte, ya había anunciado durante el fin de semana la cancelación de sus conexiones de ida y vuelta, al menos hasta el martes. Por último, desde Plus Ultra han señalado a la agencia de noticias que continúan vigilando de cerca la evolución de la situación antes de tomar una decisión definitiva.
Mientras tanto, en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas todavía hay pasajeros atrapados y a la espera de alternativas para poder viajar a Venezuela. Muchos buscan conexiones a través de otros países, por ejemplo Colombia, con el fin de poder viajar hasta Caracas desde otro punto. Según han informado fuentes de Aena, Cruz Roja está ofreciendo asistencia a estos viajeros.
Trump asegura que el espacio aéreo venezolano está “completamente cerrado”, pero el país lo niega
El escenario se complicó desde el pasado sábado, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, asegurara en su red social Truth que el espacio aéreo venezolano permanecería “completamente cerrado”. En su publicación se dirigió “a todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas”, pidiéndoles “que consideren que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá cerrado en su totalidad”.
Sin embargo, la portavoz del sindicato de controladores aéreos, Susana Romero, ha recordado ante los medios que el cierre del espacio aéreo es una competencia exclusiva de las autoridades venezolanas y que, por el momento, no existe tal restricción.
Tras un año sin convocatoria, el Ministerio de Relaciones Exteriores lanzó el proceso oficial de ingreso al cuerpo diplomático, con inscripción del 27 de abril al 29 de mayo de 2026.
El Ministerio de Salud admitió por primera vez el alcance de la epidemia, que ya se extendió a las 15 provincias y desbordó la capacidad sanitaria de la isla.
En un masivo acto en Caracas, el presidente venezolano desafió al “imperio”, afirmó que servirá al pueblo “para siempre” y denunció 22 semanas de “terrorismo psicológico” por parte de Estados Unidos.
El derrumbe sorprendió a las naves durante la madrugada en el puerto de Iparia. La mayoría de las víctimas son indígenas y las autoridades investigan posible sobrecupo.
El despliegue ocurre en un momento de máxima tensión bilateral, ya que esta operación ya se cobró por lo menos 83 muertos en ataques a 22 embarcaciones venezolanas señaladas como transporte de drogas ilegales.
La clasificación de River Plate a la próxima Copa Libertadores se redujo a una única y paradójica vía: que su clásico rival, Boca Juniors, se consagre campeón del Torneo Clausura.
Era el guitarrista de Loca Sensación. Ocurrió cerca de la madrugada, fue trasladado de urgencia a un hospital pero falleció.
Elecciones en Honduras: la derecha toma ventaja y peligran 12 años de hegemonía izquierdistaEl Mundo01/12/2025
Hay un triple empate entre la oficialista Rixi Moncada y los dos candidatos de la derecha, Salvador Nasralla y Nasry Asfura.
El 1 de diciembre se celebra en Argentina el Día del Ama de Casa, una fecha establecida en 1958 por la Liga de Amas de Casa para valorar el trabajo no remunerado realizado en el hogar.
“No quedó nada”: el granizo destrozó la producción tabacalera del sur de Salta
Una granizada histórica arrasó cultivos de tabaco en El Tala y El Jardín, dejando pérdidas totales y más de 500 familias afectadas.