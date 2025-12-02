Salario Mínimo Vital y Móvil: en cuánto queda en diciembre

El Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) es la remuneración mínima que debe recibir cualquier trabajador en relación de dependencia por una jornada laboral. Es un valor oficial que funciona como referencia básica y que se actualiza de manera bimestral.

Más allá de marcar el piso salarial, su valor también impacta en otros ámbitos: influye en el cálculo de jubilaciones, programas sociales, becas, subsidios y cuotas alimentarias, entre diversas prestaciones.

La actualización del SMVM se realiza de forma periódica a través del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, con el propósito de ajustar los ingresos frente a las condiciones económicas del país y proteger el poder adquisitivo de los trabajadores.

¿De cuánto es el Salario Mínimo Vital y Móvil en diciembre 2025?

En noviembre el Salario Mínimo Vital y Móvil fue de $322.200. Sin embargo, hasta el momento, el Gobierno no oficializó ningún aumento para diciembre, ya que el incremento lo definirá por decreto en los próximos días, luego de no llegar a un acuerdo en el Consejo del Salario junto a empresarios y sindicatos.

El mes anterior, la Central de Trabajadores Autónoma (CTA) Autónoma y la CTA de los Trabajadores habían impulsado una acción cautelar para exigir una reunión inmediata para fijar el salario mínimo, ya que el Consejo del Salario llevaba más de seis meses sin reunirse, a pesar de que la ley indica que las reuniones deben realizarse de manera bimestral.

¿Cuánto reclamaron la CGT y la CTA para el Salario Mínimo, Vital y Móvil en los próximos meses?

En la reunión, que tuvo lugar el pasado miércoles 26 de noviembre, la Confederación General del Trabajo (CGT) propuso fijar el salario mínimo en $512.000 para noviembre, con una pauta de incrementos escalonados que lo llevarían a $553.000 en abril de 2026.

En paralelo, la CTA recordó durante la reunión que en abril las tres centrales habían acordado que el piso salarial debía ubicarse en $644.000, cifra que con una actualización progresiva debería llegar a $736.000 en noviembre.

Además, la central reclamó ajustes que superen la inflación con el objetivo de acercar el salario mínimo al valor de la Canasta Básica Total.

