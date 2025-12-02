Las fábricas de electrodomésticos están en mínimos históricos, forzando el cierre de Whirlpool en Pilar y suspensiones en Mabe y Electrolux.
Salario Mínimo Vital y Móvil: en cuánto queda en diciembre
Los sindicatos reclaman ajustes que superen la inflación y acerquen el salario a la Canasta Básica Total.Argentina02/12/2025
El Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) es la remuneración mínima que debe recibir cualquier trabajador en relación de dependencia por una jornada laboral. Es un valor oficial que funciona como referencia básica y que se actualiza de manera bimestral.
Más allá de marcar el piso salarial, su valor también impacta en otros ámbitos: influye en el cálculo de jubilaciones, programas sociales, becas, subsidios y cuotas alimentarias, entre diversas prestaciones.
La actualización del SMVM se realiza de forma periódica a través del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, con el propósito de ajustar los ingresos frente a las condiciones económicas del país y proteger el poder adquisitivo de los trabajadores.
¿De cuánto es el Salario Mínimo Vital y Móvil en diciembre 2025?
En noviembre el Salario Mínimo Vital y Móvil fue de $322.200. Sin embargo, hasta el momento, el Gobierno no oficializó ningún aumento para diciembre, ya que el incremento lo definirá por decreto en los próximos días, luego de no llegar a un acuerdo en el Consejo del Salario junto a empresarios y sindicatos.
El mes anterior, la Central de Trabajadores Autónoma (CTA) Autónoma y la CTA de los Trabajadores habían impulsado una acción cautelar para exigir una reunión inmediata para fijar el salario mínimo, ya que el Consejo del Salario llevaba más de seis meses sin reunirse, a pesar de que la ley indica que las reuniones deben realizarse de manera bimestral.
¿Cuánto reclamaron la CGT y la CTA para el Salario Mínimo, Vital y Móvil en los próximos meses?
En la reunión, que tuvo lugar el pasado miércoles 26 de noviembre, la Confederación General del Trabajo (CGT) propuso fijar el salario mínimo en $512.000 para noviembre, con una pauta de incrementos escalonados que lo llevarían a $553.000 en abril de 2026.
En paralelo, la CTA recordó durante la reunión que en abril las tres centrales habían acordado que el piso salarial debía ubicarse en $644.000, cifra que con una actualización progresiva debería llegar a $736.000 en noviembre.
Además, la central reclamó ajustes que superen la inflación con el objetivo de acercar el salario mínimo al valor de la Canasta Básica Total.
Con información de Clarín
Las transferencias no automáticas del Estado Nacional a las provincias y CABA se desplomaron 32% en términos reales en noviembre, marcando el cuarto descenso consecutivo y el noviembre con los menores envíos desde 2005.
Con 500 empleos directos y USD 3.900 millones de inversión, el proyecto refuerza la matriz energética y la posición del país en el mercado global.
El patentamiento de motos 0km en noviembre registró una fuerte caída del $28.7\%$ respecto a octubre y una baja interanual del $10.3\%$, según ACARA.
Los modelos AQUA y SIENNA, fabricados por DermoEquipos SRL, fueron retirados del mercado tras una inspección que reveló su uso en un consultorio sin habilitación y sin autorización sanitaria.
El organismo busca precisar el alcance operativo de los sujetos alcanzados (intermediarios y proveedores) y establecer parámetros claros para la determinación del tributo.
Era el guitarrista de Loca Sensación. Ocurrió cerca de la madrugada, fue trasladado de urgencia a un hospital pero falleció.
El 1 de diciembre se celebra en Argentina el Día del Ama de Casa, una fecha establecida en 1958 por la Liga de Amas de Casa para valorar el trabajo no remunerado realizado en el hogar.
Asado, catering y facturas: advierten sobre posibles desmanejos en el Concejo de Tartagal
El Concejo Deliberante aprobó el presupuesto municipal sin debate y con incrementos mensuales en tasas, apuntó la periodista Mabel Carrizo. Denuncian falta de transparencia en el gasto.
Una estudiante de la UNSa integra la mesa nacional de la Juventud Universitaria PeronistaPolítica01/12/2025
Se trata de Rosalía Correa Díaz, oriunda de Pichanal. En ‘Hablemos de política’, la joven abordó el estado de las universidades a partir de la decisión del gobierno libertario de no aplicar la ley de financiamiento aprobada por el Congreso.
Gimnasia derrotó a Barracas Central y habrá clásico platense por las semifinales del Torneo ClausuraDeportes01/12/2025
En el estadio Claudio Tapia, el Lobo le ganó 2-0 al Guapo con un polémico gol de Panaro y otro de Franco Torres. Recibirá en El Bosque al Pincha, que viene de superar a Central Córdoba.