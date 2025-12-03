La Subsecretaría de Protección Ciudadana actuó rápidamente para garantizar la seguridad de los vecinos.
Un camión arrasó con cables y derribó dos postes detrás del CCM
El hecho ocurrió en el pasaje Rosario de Lerma 1200; las empresas responsables ya fueron notificadas.Salta03/12/2025Agustina Tolaba
Vecinos del pasaje Rosario de Lerma 1200, vivieron una jornada de preocupación este martes por la noche cuando un camión de mediano porte arrastró cables y derribó dos postes del tendido de telecomunicaciones de la cuadra.
El incidente ocurrió cerca del estacionamiento trasero del Centro Cívico Municipal (CCM), en inmediaciones de avenida Paraguay, alrededor de las 20 horas. El vehículo golpeó cables colgantes, que se encontraban a baja altura y entre ramas de árboles crecidas en la zona, provocando la caída de los postes y la destrucción de parte del cableado.
Los postes afectados, correspondían a empresas de canales de televisión. Desde Protección Ciudadana confirmaron que no hay riesgo eléctrico en la zona, pero advirtieron que los cables permanecen colgando sobre la vereda, generando preocupación entre los vecinos.
Las compañías responsables fueron notificadas y se comprometieron a retirar los cables dañados y reponer los postes durante el día de hoy, según indicaron desde el 105, línea de atención ciudadana.
Inspectores municipales detectaron los casos a tiempo y los residuos fueron trasladados al Relleno Sanitario San Javier para su disposición segura.
Nuevo aumento del coseguro de ATSA: hasta $140 mil para particulares
La filial salteña de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad dispuso un aumento del 5% en la cuota mensual del sistema de coseguro.
Sáenz y el cónsul en Chicago analizaron inversiones y exportaciones para Salta
El gobernador Gustavo Sáenz mantuvo un encuentro de trabajo con el cónsul general en Chicago, Lucas Gioja, para avanzar en oportunidades de exportación e interés inversor de empresas de Estados Unidos.
Vialidad Nacional y Ferrocarriles concluyeron en menos de 22 horas la reparación del paso a nivel en El Tunal. La obra mejora la seguridad y la conexión entre el NEA y el NOA.
Aunque fue destituido en agosto tras ser imputado por violencia de género, Pablo López volvió a jurar y busca asumir el cargo por el que fue electo en mayo pasado en representación de La Libertad Avanza.
Era el guitarrista de Loca Sensación. Ocurrió cerca de la madrugada, fue trasladado de urgencia a un hospital pero falleció.
La aerolínea española mantendrá la ruta suspendida hasta el 31 de diciembre por falta de garantías de seguridad. Más de 6.000 pasajeros ya resultaron afectados desde el 22 de noviembre.
Los sindicatos reclaman ajustes que superen la inflación y acerquen el salario a la Canasta Básica Total.
Las fábricas de electrodomésticos están en mínimos históricos, forzando el cierre de Whirlpool en Pilar y suspensiones en Mabe y Electrolux.
El Círculo Médico remitió al IPS la propuesta de convenio y espera respuesta antes del 5 de diciembreSalta02/12/2025
El Círculo señaló que el convenio definitivo será elaborado en conjunto e instó al IPSS a una "negociación dentro de los parámetros de buena fe contractual".