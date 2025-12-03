Un camión arrasó con cables y derribó dos postes detrás del CCM

Vecinos del pasaje Rosario de Lerma 1200, vivieron una jornada de preocupación este martes por la noche cuando un camión de mediano porte arrastró cables y derribó dos postes del tendido de telecomunicaciones de la cuadra.

El incidente ocurrió cerca del estacionamiento trasero del Centro Cívico Municipal (CCM), en inmediaciones de avenida Paraguay, alrededor de las 20 horas. El vehículo golpeó cables colgantes, que se encontraban a baja altura y entre ramas de árboles crecidas en la zona, provocando la caída de los postes y la destrucción de parte del cableado.

Los postes afectados, correspondían a empresas de canales de televisión. Desde Protección Ciudadana confirmaron que no hay riesgo eléctrico en la zona, pero advirtieron que los cables permanecen colgando sobre la vereda, generando preocupación entre los vecinos.

Las compañías responsables fueron notificadas y se comprometieron a retirar los cables dañados y reponer los postes durante el día de hoy, según indicaron desde el 105, línea de atención ciudadana.