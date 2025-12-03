La Subsecretaría de Protección Ciudadana actuó rápidamente para garantizar la seguridad de los vecinos.
Nuevo aumento del coseguro de ATSA: hasta $140 mil para particulares
La filial salteña de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad dispuso un aumento del 5% en la cuota mensual del sistema de coseguro.Salta03/12/2025Ivana Chañi
La Asociación de los Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) – Filial Salta informó la actualización de los valores del sistema de coseguro, con un incremento del 5% sobre la cuota vigente. La medida fue formalizada a través de una resolución de Comisión Directiva publicada hoy en el Boletín Oficial de la Provincia.
Según lo dispuesto, desde el 1 de diciembre de 2025 la cuota mensual del coseguro pasa a ser de $75.700 para los afiliados activos.
También se fijaron los nuevos montos para otras categorías:
- Familiar adherente: $107.600
- Monotributistas y particulares: $140.100 por persona
- Jubilados: $60.900, con un adicional de $8.200 por cónyuge y/o hijos
La entidad fundamentó el aumento en “la situación económica nacional y provincial que lleva a la suba de precios y costos de las prestaciones médicas”, y en la necesidad de sostener la calidad y cantidad de los servicios, además de cubrir nuevos beneficios incorporados al esquema solidario del coseguro. (I)
La resolución lleva la firma del secretario de Finanzas, Santiago Sandoval.
