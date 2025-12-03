Nuevo aumento del coseguro de ATSA: hasta $140 mil para particulares

La Asociación de los Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) – Filial Salta informó la actualización de los valores del sistema de coseguro, con un incremento del 5% sobre la cuota vigente. La medida fue formalizada a través de una resolución de Comisión Directiva publicada hoy en el Boletín Oficial de la Provincia.

Según lo dispuesto, desde el 1 de diciembre de 2025 la cuota mensual del coseguro pasa a ser de $75.700 para los afiliados activos.

También se fijaron los nuevos montos para otras categorías:

Familiar adherente: $107.600

Monotributistas y particulares: $140.100 por persona

Jubilados: $60.900, con un adicional de $8.200 por cónyuge y/o hijos

La entidad fundamentó el aumento en “la situación económica nacional y provincial que lleva a la suba de precios y costos de las prestaciones médicas”, y en la necesidad de sostener la calidad y cantidad de los servicios, además de cubrir nuevos beneficios incorporados al esquema solidario del coseguro. (I)

La resolución lleva la firma del secretario de Finanzas, Santiago Sandoval.