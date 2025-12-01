Fue trasladado de urgencia al Hospital Italiano luego de sufrir fuertes dolores. Su entorno había atribuido el malestar al casamiento celebrado días atrás.
La Plata: murió un músico de una banda punk que se descompensó durante un show
Era el guitarrista de Loca Sensación. Ocurrió cerca de la madrugada, fue trasladado de urgencia a un hospital pero falleció.Sociedad01/12/2025
La actuación de una banda de punk rock platense había generado en la noche del viernes fuerte agitación en un bar cultural de La Plata, donde además hubo entrada gratuita, pero la euforia rockera se transformó en tragedia cuando en medio del tercer tema de la presentación el guitarrista se desvaneció en medio del escenario y poco después murió.
Todo ocurrió cerca de las 23 del viernes en el bar cultural Blondie, ubicado en la calle 11 entre 54 y 55, de la capital de Buenos Aires, donde la propuesta de la noche era un menú de cuatro bandas con cierre del crédito local "Loca Sensación", una agrupación surgida en el barrio San Carlos.
Sin embargo, cuando esa banda de punk rock llegaba a tocar su tercer "uno de los guitarristas se desplomó" en medio del escenario. De inmediato, hubo intentos de reanimarlo, llamados de urgencia al SAME y finalmente un traslado urgente al Hospital San Martín de La Plata, donde finalmente falleció en los primeros minutos de este sábado.
El guitarrista que murió era Nahuel Niz, de 35 años. Pese al esfuerzo del personal médico, el músico falleció pasada la medianoche.
En medio de la conmoción que generó la noticia del deceso entre el público y los familiares del guitarrista, fuentes médicas explicaron a la prensa platense que el muchacho "murió de un paro cardíaco no traumático" y estimaron que podría haber surgido por alguna afección previa que complicó su cuadro.
Para la banda la presentación del viernes por la noche marcaba el fin de un año ajetreado que tuvieron como grupo pese a que llevaban varios discos en su haber.
De hecho, en sus redes sociales los integrantes de Loca Sensación anunciaban que "después de idas y vueltas nunca nos fuimos pero ahora volvimos estaremos cerrando el año el 28 de noviembre en Blondie 11e 54 y 55 junto a @japankrider y @vienen bajando venta gratis a las 20:00hs puntual. Les agradecemos de todo corazón los esperamos!".
Este sábado, tras la confirmación del deceso del músico, la banda escribió una sentida despedida en su cuenta de Facebook, donde lamentó el fallecimiento y recordó con cariño a Niz.
"Te fuiste como vos quisiste tocando tu guitarra, fuiste un gran compañero amigo. Tu partida nos dejó un gran vacío te vamos a extrañar muchísimo ya nada va ser igual. Nuestro pésame a la familia de Nahuel Niz tu banda Loca Sensación, Ezequiel, Lucas y Tito".
El mensaje fue seguido por réplicas, saludos y reconocimientos por parte de familiares del guitarrista y seguidores de la banda.
Con información de Clarín
La edición 2025 reunirá producciones originales en dibujo, pintura, escultura, fotografía, cerámica y más, con entrada libre y gratuita todos los días de 11 a 19.
El Día del Torino se celebra en Salta con exposición de autos clásicos y colecta solidariaSociedad30/11/2025
La agrupación Sangre Torinera Salta organiza la muestra, que se llevará a cabo en el Monumento 20 de Febrero a partir de las 15:30 horas.
Feria Navideña Salta Arte: El Centro Cultural América abrió la convocatoria para artistas e ilustradoresSociedad30/11/2025
Dirigida a artistas e ilustradores residentes en Salta, la feria se llevará a cabo del 12 al 30 de diciembre con entrada libre y gratuita (de 11 a 19 hs).
La Universidad Abierta de la Tercera Edad (UNATE), dependiente de la Secretaría de las Personas Mayores de Salta, realizará este sábado la Gala UNATE Navidad a partir de las 16:30 hs en el Teatro Provincial.
Qué hay detrás del Día de Acción de Gracias y por qué influye en la cultura argentina
En Aries explicaron el origen histórico del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos y cómo costumbres del norte, como el Black Friday, terminan instalándose en la vida cotidiana y comercial de Argentina.
Alerta mundial: 6.000 aviones Airbus, en jaque por una falla causada por la radiación solarEl Mundo29/11/2025
Una falla informática causada por la radiación solar intensa y las tormentas geomagnéticas amenaza con corromper el software de control de vuelo de la familia Airbus A320, afectando a unos 6.000 aviones en todo el mundo.
Hallaron un cuerpo en Plaza Gurruchaga: amplio operativo policial y del CIF
Un hombre fue encontrado sin vida esta mañana en Plaza Gurruchaga, en el macrocentro salteño. El CIF y la Policía acordonaron la zona y trabajan para establecer las causas del fallecimiento.
¡Tetra y récord! Flamengo conquistó la Libertadores 2025 y es el más ganador de BrasilDeportes30/11/2025
Flamengo se consagró campeón de la Copa Libertadores 2025 tras derrotar a su compatriota Palmeiras por 1-0 en el Estadio Monumental de Lima.
Salta recibió a 600 atletas en un triatlón que movilizó hotelería y comercio
El vicepresidente de la Agencia Salta Deportes, Claudio Fernández, confirmó en Aries que 600 atletas de todo el país y del exterior compitieron en el triatlón desarrollado este domingo en la capital salteña.
Falleció este domingo Ekel Meyer, actual presidente de la Suprema Corte de Justicia de Jujuy y figura con una extensa trayectoria en la vida institucional de la provincia.