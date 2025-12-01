La Plata: murió un músico de una banda punk que se descompensó durante un show

La actuación de una banda de punk rock platense había generado en la noche del viernes fuerte agitación en un bar cultural de La Plata, donde además hubo entrada gratuita, pero la euforia rockera se transformó en tragedia cuando en medio del tercer tema de la presentación el guitarrista se desvaneció en medio del escenario y poco después murió.

Todo ocurrió cerca de las 23 del viernes en el bar cultural Blondie, ubicado en la calle 11 entre 54 y 55, de la capital de Buenos Aires, donde la propuesta de la noche era un menú de cuatro bandas con cierre del crédito local "Loca Sensación", una agrupación surgida en el barrio San Carlos.

Sin embargo, cuando esa banda de punk rock llegaba a tocar su tercer "uno de los guitarristas se desplomó" en medio del escenario. De inmediato, hubo intentos de reanimarlo, llamados de urgencia al SAME y finalmente un traslado urgente al Hospital San Martín de La Plata, donde finalmente falleció en los primeros minutos de este sábado.

El guitarrista que murió era Nahuel Niz, de 35 años. Pese al esfuerzo del personal médico, el músico falleció pasada la medianoche.

En medio de la conmoción que generó la noticia del deceso entre el público y los familiares del guitarrista, fuentes médicas explicaron a la prensa platense que el muchacho "murió de un paro cardíaco no traumático" y estimaron que podría haber surgido por alguna afección previa que complicó su cuadro.

Para la banda la presentación del viernes por la noche marcaba el fin de un año ajetreado que tuvieron como grupo pese a que llevaban varios discos en su haber.

De hecho, en sus redes sociales los integrantes de Loca Sensación anunciaban que "después de idas y vueltas nunca nos fuimos pero ahora volvimos estaremos cerrando el año el 28 de noviembre en Blondie 11e 54 y 55 junto a @japankrider y @vienen bajando venta gratis a las 20:00hs puntual. Les agradecemos de todo corazón los esperamos!".

Este sábado, tras la confirmación del deceso del músico, la banda escribió una sentida despedida en su cuenta de Facebook, donde lamentó el fallecimiento y recordó con cariño a Niz.

"Te fuiste como vos quisiste tocando tu guitarra, fuiste un gran compañero amigo. Tu partida nos dejó un gran vacío te vamos a extrañar muchísimo ya nada va ser igual. Nuestro pésame a la familia de Nahuel Niz tu banda Loca Sensación, Ezequiel, Lucas y Tito".

El mensaje fue seguido por réplicas, saludos y reconocimientos por parte de familiares del guitarrista y seguidores de la banda.

Con información de Clarín