La Subsecretaría de Protección Ciudadana actuó rápidamente para garantizar la seguridad de los vecinos.
Culminó la readecuación del paso a nivel en la RN 16
Vialidad Nacional y Ferrocarriles concluyeron en menos de 22 horas la reparación del paso a nivel en El Tunal. La obra mejora la seguridad y la conexión entre el NEA y el NOA.Salta03/12/2025
La Dirección Nacional de Vialidad informa que, en conjunto con Ferrocarriles Argentinos, se realizó la reparación del paso a nivel en El Tunal sobre la RN 16.
El trabajo en conjunto de los organismos nacionales permitió la readecuación del sector afectado en menos de 22 horas, permitiendo una mejor circulación por la zona de todo el transporte que utiliza esta vía para conectar las regiones NEA y NOA.
En el caso de la DNV, se utilizó maquinaria propia de la institución para el movimiento de suelo y el pre mezclado en frío para la carpeta dejando en condiciones este sector a la altura del kilómetro 642.
Estos trabajos se suman a otros que se realizan sobre esta ruta, atendida por los trabajadores con base en el Campamento de El Quebrachal, tales como bacheo y desmalezado.
Inspectores municipales detectaron los casos a tiempo y los residuos fueron trasladados al Relleno Sanitario San Javier para su disposición segura.
Nuevo aumento del coseguro de ATSA: hasta $140 mil para particulares
La filial salteña de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad dispuso un aumento del 5% en la cuota mensual del sistema de coseguro.
Sáenz y el cónsul en Chicago analizaron inversiones y exportaciones para Salta
El gobernador Gustavo Sáenz mantuvo un encuentro de trabajo con el cónsul general en Chicago, Lucas Gioja, para avanzar en oportunidades de exportación e interés inversor de empresas de Estados Unidos.
Aunque fue destituido en agosto tras ser imputado por violencia de género, Pablo López volvió a jurar y busca asumir el cargo por el que fue electo en mayo pasado en representación de La Libertad Avanza.
Un camión arrasó con cables y derribó dos postes detrás del CCM
El hecho ocurrió en el pasaje Rosario de Lerma 1200; las empresas responsables ya fueron notificadas.
Era el guitarrista de Loca Sensación. Ocurrió cerca de la madrugada, fue trasladado de urgencia a un hospital pero falleció.
La aerolínea española mantendrá la ruta suspendida hasta el 31 de diciembre por falta de garantías de seguridad. Más de 6.000 pasajeros ya resultaron afectados desde el 22 de noviembre.
Los sindicatos reclaman ajustes que superen la inflación y acerquen el salario a la Canasta Básica Total.
Las fábricas de electrodomésticos están en mínimos históricos, forzando el cierre de Whirlpool en Pilar y suspensiones en Mabe y Electrolux.
El Círculo Médico remitió al IPS la propuesta de convenio y espera respuesta antes del 5 de diciembreSalta02/12/2025
El Círculo señaló que el convenio definitivo será elaborado en conjunto e instó al IPSS a una "negociación dentro de los parámetros de buena fe contractual".