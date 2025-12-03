Culminó la readecuación del paso a nivel en la RN 16

La Dirección Nacional de Vialidad informa que, en conjunto con Ferrocarriles Argentinos, se realizó la reparación del paso a nivel en El Tunal sobre la RN 16.

El trabajo en conjunto de los organismos nacionales permitió la readecuación del sector afectado en menos de 22 horas, permitiendo una mejor circulación por la zona de todo el transporte que utiliza esta vía para conectar las regiones NEA y NOA.

En el caso de la DNV, se utilizó maquinaria propia de la institución para el movimiento de suelo y el pre mezclado en frío para la carpeta dejando en condiciones este sector a la altura del kilómetro 642.

Estos trabajos se suman a otros que se realizan sobre esta ruta, atendida por los trabajadores con base en el Campamento de El Quebrachal, tales como bacheo y desmalezado.