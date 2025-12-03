Imputado por violencia y expulsado, juró como concejal el libertario Pablo López

Esta mañana asumieron los concejales electos en los comicios provinciales de mayo, y la nota fue la jura del destituido concejal libertario Pablo Emanuel López aunque está imputado por ejercer violencia física, psicológica y económica en perjuicio de su pareja.

El nuevamente edil de la Libertad Avanza fue denunciado por su ex pareja por hechos que habrían ocurrido entre 2019 y 2025 con audios que generaron un escándalo y que lo llevaron a presentar la renuncia aunque le fue rechazada para dejar un antecedente institucional.

La causa contra López está a cargo del fiscal penal 4 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Esteban Martearena, quien le atribuyó la comisión de lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género en dos hechos, privación ilegítima de la libertad agravada también en dos hechos, y concusión.

La investigación se originó a partir de la denuncia presentada por su ex pareja, también militante libertaria y electa convencional municipal para la reforma de la Carta Orgánica en representación de LLA, quien aseguró que los episodios de violencia se repitieron de manera sistemática a lo largo de varios años, desde 2019 hasta 2025. La mujer relató situaciones de agresiones físicas, psicológicas, económicas y sexuales, tanto en el plano personal como en el laboral, ya que existía además un vínculo de trabajo con el acusado.

La denuncia desató un escándalo en julio pasado y en agosto, el Concejo Deliberante decidió apartarlo del cargo y, desde entonces se anticipaba que se volvía a jurar se podría avanzar con una inhablitación moral. Incluso, LLA prometió pedirle y lo obvió en la preparatoria.