“Es un río”: vecinos exigen obras por inundaciones y caos vial
La comerciante aseguró que en días de lluvia el agua “salpica hacia adentro” y reclamó semáforo y presencia permanente de inspectores.Salta03/12/2025Agustina Tolaba
Por Aries, una comerciante de la esquina de Alvarado y Buenos Aires volvió a denunciar los problemas que afectan a la zona cada vez que llueve: calles convertidas en “río”, veredas angostas, autos que salpican a peatones y accidentes recurrentes por falta de semáforo y ordenamiento vial.
La mujer, directora técnica de la farmacia del lugar, explicó que la situación se repite desde hace años. “Es un río, señora. Esto no es de ahora. Yo estoy acá desde el año 2010 y siempre fue lo mismo”, aseguró.
Según relató, distintos clientes que trabajan en la Municipalidad han escuchado su reclamo, pero la respuesta siempre fue que para colocar un semáforo debían iniciar notas y trámites formales. “Muchas veces han ocurrido accidentes. El año pasado, varias veces una moto chocó con un auto y la persona terminó acá dentro de la farmacia”, recordó.
La vecina afirmó que, aunque la Policía Municipal suele acercarse al lugar, la presencia es esporádica. “Vienen media hora, una hora y se van, y siempre es un caos, sobre todo en época de clases”, dijo. A esto se suma el crecimiento del parque automotor y una vereda demasiado angosta para la cantidad de peatones que circulan.
Detalló que cuando llueve fuerte la situación empeora: “Como se hace un pozo, el agua salta y salpica hacia dentro, hacia los vidrios, hacia todo. Hemos colocado cartones para atemperar un poco”.
Los vecinos aseguran que la zona es intransitable “hasta mitad de cuadra” y piden una intervención urgente del municipio para evitar nuevos accidentes y daños materiales cada vez que llueve.
