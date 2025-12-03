La Subsecretaría de Protección Ciudadana actuó rápidamente para garantizar la seguridad de los vecinos.
Reclaman por el cumplimiento de derechos: “Siempre está faltando para el sector discapacidad”
Luis González, referente de TGD Padres TEA en Salta, advirtió que “todavía no se está cumpliendo” la Ley de Emergencia en Discapacidad y remarcó que muchas familias quedaron sin apoyos pese a tener obra social.Salta03/12/2025Agustina Tolaba
En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, por Aries, Luis González, referente del grupo TGD Padres TEA en Salta, aseguró que la fecha “no es para celebrar, sino para concientizar”, tras un año que calificó como “muy muy complicado” para el sector. “Estamos esperando que llegue y se cumpla la ley de emergencia en discapacidad; todavía no se está cumpliendo”, advirtió.
González señaló que la crisis afectó directamente a las familias y a los equipos terapéuticos. “Desafortunadamente muchos centros particulares cerraron sus puertas o tuvieron que separarse”, expresó, y agregó que incluso quienes cuentan con cobertura médica quedaron sin apoyos básicos: “Muchas familias, a pesar de tener obra social, no pudieron contar con los apoyos necesarios”.
El referente también habló de desigualdades persistentes en salud, educación y trabajo. “Siempre está faltando para el sector discapacidad”, sostuvo, al advertir sobre situaciones de “estigmatización, discriminación y exclusión educativa y laboral”. Además insistió en la necesidad de abordar un cambio cultural: “Más que la barrera de accesibilidad, hay que eliminar las barreras actitudinales”.
El traslado diario se convirtió en otro obstáculo. González afirmó que “el transporte es 15 veces mayor la dificultad” para quienes requieren movilidad asistida, y sumó que incluso con aplicaciones “se hace muy complicado conseguir alguien que quiera trasladar a una persona con discapacidad”.
Finalmente recordó que la discapacidad “le puede tocar a cualquiera” y pidió garantías reales para el cumplimiento de los derechos ya establecidos: “A pesar de que Argentina está adherida a la Convención, aún se siguen vulnerando los derechos. Lo que se vino haciendo fue sacarle derechos y la posibilidad de tener una verdadera igualdad de oportunidades”.
Inspectores municipales detectaron los casos a tiempo y los residuos fueron trasladados al Relleno Sanitario San Javier para su disposición segura.
Nuevo aumento del coseguro de ATSA: hasta $140 mil para particulares
La filial salteña de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad dispuso un aumento del 5% en la cuota mensual del sistema de coseguro.
Sáenz y el cónsul en Chicago analizaron inversiones y exportaciones para Salta
El gobernador Gustavo Sáenz mantuvo un encuentro de trabajo con el cónsul general en Chicago, Lucas Gioja, para avanzar en oportunidades de exportación e interés inversor de empresas de Estados Unidos.
Vialidad Nacional y Ferrocarriles concluyeron en menos de 22 horas la reparación del paso a nivel en El Tunal. La obra mejora la seguridad y la conexión entre el NEA y el NOA.
Aunque fue destituido en agosto tras ser imputado por violencia de género, Pablo López volvió a jurar y busca asumir el cargo por el que fue electo en mayo pasado en representación de La Libertad Avanza.
Era el guitarrista de Loca Sensación. Ocurrió cerca de la madrugada, fue trasladado de urgencia a un hospital pero falleció.
La aerolínea española mantendrá la ruta suspendida hasta el 31 de diciembre por falta de garantías de seguridad. Más de 6.000 pasajeros ya resultaron afectados desde el 22 de noviembre.
Los sindicatos reclaman ajustes que superen la inflación y acerquen el salario a la Canasta Básica Total.
Las fábricas de electrodomésticos están en mínimos históricos, forzando el cierre de Whirlpool en Pilar y suspensiones en Mabe y Electrolux.
El Círculo Médico remitió al IPS la propuesta de convenio y espera respuesta antes del 5 de diciembreSalta02/12/2025
El Círculo señaló que el convenio definitivo será elaborado en conjunto e instó al IPSS a una "negociación dentro de los parámetros de buena fe contractual".