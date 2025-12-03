Reclaman por el cumplimiento de derechos: “Siempre está faltando para el sector discapacidad”

En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, por Aries, Luis González, referente del grupo TGD Padres TEA en Salta, aseguró que la fecha “no es para celebrar, sino para concientizar”, tras un año que calificó como “muy muy complicado” para el sector. “Estamos esperando que llegue y se cumpla la ley de emergencia en discapacidad; todavía no se está cumpliendo”, advirtió.

González señaló que la crisis afectó directamente a las familias y a los equipos terapéuticos. “Desafortunadamente muchos centros particulares cerraron sus puertas o tuvieron que separarse”, expresó, y agregó que incluso quienes cuentan con cobertura médica quedaron sin apoyos básicos: “Muchas familias, a pesar de tener obra social, no pudieron contar con los apoyos necesarios”.

El referente también habló de desigualdades persistentes en salud, educación y trabajo. “Siempre está faltando para el sector discapacidad”, sostuvo, al advertir sobre situaciones de “estigmatización, discriminación y exclusión educativa y laboral”. Además insistió en la necesidad de abordar un cambio cultural: “Más que la barrera de accesibilidad, hay que eliminar las barreras actitudinales”.

El traslado diario se convirtió en otro obstáculo. González afirmó que “el transporte es 15 veces mayor la dificultad” para quienes requieren movilidad asistida, y sumó que incluso con aplicaciones “se hace muy complicado conseguir alguien que quiera trasladar a una persona con discapacidad”.

Finalmente recordó que la discapacidad “le puede tocar a cualquiera” y pidió garantías reales para el cumplimiento de los derechos ya establecidos: “A pesar de que Argentina está adherida a la Convención, aún se siguen vulnerando los derechos. Lo que se vino haciendo fue sacarle derechos y la posibilidad de tener una verdadera igualdad de oportunidades”.