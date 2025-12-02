Maduro promete quedarse ‘for ever’ en el poder en medio de la tensión con EE.UU.

En medio de una creciente tensión y bajo amenaza latente de un ataque terrestre de Estados Unidos, el presidente venezolano, Nicolás Maduro encabezó este lunes un masivo acto en Caracas y aseguró que se quedará “for ever” (para siempre) a “servir al pueblo”.

“Le tengo malas noticias al imperio. No es un hombre. No es Maduro. Es un pueblo vergatario (destacado) dispuesto a luchar por esta Patria en las décadas por venir. Eso sí, aquí me dejó (Hugo) Chávez. Aquí me han puesto ustedes en tres elecciones y aquí estaré para servir al pueblo siempre for ever para construir la Patria bonita”, afirmó.

La movilización congregó a miles de personas y sirvió para juramentar a los llamados comandos de comunidad bolivarianos integrales, en momentos en que Donald Trump se apresta a reunir a su gabinete de seguridad y defensa para definir los pasos a seguir en la crisis.

“No a la guerra loca. No crazy war. Peace for ever (paz para siempre). Esto se llama lenguaje tarzaneao. Tipo Tarzán. No war. De parte de la people bolivarian republic", dijo en un extenso discurso.

Además, Maduro afirmó: “Queremos paz, pero paz con soberanía, con libertad. No queremos la paz de los esclavos ni la paz de la colonias. Colonia nunca, Esclavos jamás. Libertad, república, paz con dignidad. Esa es la paz que vamos a preservar, esa es la paz que vamos a conquistar", añadió.

Trump confirmó el domingo que habló por teléfono con Maduro, pero sin dar más detalles. La prensa estadounidense reveló que le dio un ultimátum para salir del país junto a su familia.

Qué dijo Nicolás Maduro

Maduro habló después que la Casa Blanca admitió que el jefe del Comando de Operaciones Especiales de Estados Unidos ordenó un segundo ataque contra sobrevivientes de una presunta embarcación cargada de drogas en el Caribe que había sido bombardeada.

En una extensa alocución, el gobernante chavista denunció que Venezuela vive 22 semanas de agresión en medio de las maniobras militares que Estados Unidos desarrolla en el Caribe.

“Hemos vivido 22 semanas de una agresión que se puede calificar como terrorismo psicológico, son 22 semanas que nos han puesto a prueba”, indicó.

Además, señaló: “No nos metemos con nadie en este mundo. ¡Que no se metan con Venezuela! No nos han sacado con su terrorismo psicológico ni un centímetro del camino correcto por donde debemos seguir andando siempre. Jamás, sea la circunstancia que nos toque vivir, jamás nos pueden sacar del camino de construir esta patria potencia que se merece este pueblo", afirmó.

“Tengan la seguridad de que jamás les fallaré, jamás, nunca jamás. No hay forma ni manera que nosotros (...) le fallemos a este pueblo hermoso y bolivariano y (estamos) dispuestos a dar todo por esta tierra sagrada”, sostuvo.

La movilización chavista ocurrió en medio de una enorme tensión con Estados Unidos, que llevó a la suspensión de operaciones de varias aerolíneas internacionales, como Iberia, Avianca y Turkish Airlines.

Esa medida ocurrió después que la Administración Federal de Aviación (FAA) de EE.UU. emitiera el 21 de noviembre un aviso instando a los vuelos comerciales a “extremar la precaución” al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe ante lo que considera “una situación potencialmente peligrosa en la región”.

Solo las aerolíneas Copa, Wingo, Satena y Boliviana de Aviación mantienen operaciones en el país.

Este sábado, Trump advirtió en un mensaje publicado en su red social Truth que las aerolíneas y los pilotos tengan en cuenta que el espacio aéreo de Venezuela “permanecerá cerrado en su totalidad”.

Con información de TN