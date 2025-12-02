Otro golpe al bolsillo: sube la nafta y ya se considera “un lujo” usar vehículo propio

Una nueva actualización en el precio de los combustibles entró en vigencia y volvió a generar malestar entre los conductores. Con la suba, la nafta súper pasó a costar $1.722 por litro, mientras que la Infinia alcanzó los $1.913.

En los últimos 20 días, el ajuste acumulado asciende a $131, lo que afecta tanto a trabajadores que dependen del vehículo para trasladarse como a quienes intentan reducir gastos diarios.

Un automovilista que esperaba para cargar describió por Aries el nuevo incremento como “un golpe fuerte”.

“Es fuerte el impacto porque encima es fundamental. Ya es un lujo usar auto propio. Gastás casi lo mismo viajando en colectivo y todos los días por trabajo tengo que usarlo”, lamentó.

Entre quienes tienen camioneta, el panorama no es distinto. Algunos afirmaron que deben evaluar cada movimiento para no exceder su presupuesto.

“Cargo semanal, pero por ahí son 30, 50, 70 mil pesos. Impacta en el bolsillo, pero hay que tener precaución y usar el auto en lo que realmente se necesite”, señaló uno de los conductores.

También destacó que, cuando puede, busca alternativas: “Está bueno moverse de otras formas, bicicleta o colectivo”.

Los usuarios de motos, que suelen optar por este medio como una opción más económica, también sintieron el impacto. “Cada 2x3 aumenta. Yo cargo por lo menos 10 mil pesos por día”, contó un motociclista.