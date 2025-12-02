Otro golpe al bolsillo: sube la nafta y ya se considera “un lujo” usar vehículo propio

El tránsito permanece interrumpido este martes en la esquina de Caseros y 20 de Febrero. El corte se extenderá hasta las 12.30 por trabajos de retiro de cables.
La nafta súper pasó a costar $1.722 y la Infinia $1.913 por litro. En solo 20 días, el aumento acumulado es de $131. Usuarios de autos, motos y camionetas coinciden en que “se vuelve un lujo moverse”.Salta02/12/2025Agustina Tolaba
Una nueva actualización en el precio de los combustibles entró en vigencia y volvió a generar malestar entre los conductores. Con la suba, la nafta súper pasó a costar $1.722 por litro, mientras que la Infinia alcanzó los $1.913.
En los últimos 20 días, el ajuste acumulado asciende a $131, lo que afecta tanto a trabajadores que dependen del vehículo para trasladarse como a quienes intentan reducir gastos diarios.
Un automovilista que esperaba para cargar describió por Aries el nuevo incremento como “un golpe fuerte”.
“Es fuerte el impacto porque encima es fundamental. Ya es un lujo usar auto propio. Gastás casi lo mismo viajando en colectivo y todos los días por trabajo tengo que usarlo”, lamentó.
Entre quienes tienen camioneta, el panorama no es distinto. Algunos afirmaron que deben evaluar cada movimiento para no exceder su presupuesto.
“Cargo semanal, pero por ahí son 30, 50, 70 mil pesos. Impacta en el bolsillo, pero hay que tener precaución y usar el auto en lo que realmente se necesite”, señaló uno de los conductores.
También destacó que, cuando puede, busca alternativas: “Está bueno moverse de otras formas, bicicleta o colectivo”.
Los usuarios de motos, que suelen optar por este medio como una opción más económica, también sintieron el impacto. “Cada 2x3 aumenta. Yo cargo por lo menos 10 mil pesos por día”, contó un motociclista.
Corte de agua en zona norte por aumento de turbiedad
Aguas del Norte informó baja presión y cortes en varios barrios de Capital este martes 2 de diciembre por turbiedad en la fuente de captación. El servicio se normalizaría a las 14 horas.
Marocco queda a cargo del Ejecutivo provincial hasta el 5 de diciembre
El Decreto Nº 835 establece que el vicegobernador quedará a cargo del Mando Gubernativo por ausencia ordinaria del gobernador Gustavo Sáenz.
Salta crea el Registro Provincial de Proyectos de Descarbonización
La nueva herramienta busca identificar y promover iniciativas que reduzcan emisiones, conectando a desarrolladores con compradores y financiadores del mercado de carbono.
Este martes se acreditan los haberes de Salud y Seguridad, mientras que Educación y el resto del sector estatal cobrarán mañana, según informó el Gobierno provincial.
La colecta se hará en la avenida Bolivia al 5100, este martes 2, en el horario de 8.30 a 13 y el miércoles 3 de diciembre, de 13.30 a 17.
La clasificación de River Plate a la próxima Copa Libertadores se redujo a una única y paradójica vía: que su clásico rival, Boca Juniors, se consagre campeón del Torneo Clausura.
Era el guitarrista de Loca Sensación. Ocurrió cerca de la madrugada, fue trasladado de urgencia a un hospital pero falleció.
Elecciones en Honduras: la derecha toma ventaja y peligran 12 años de hegemonía izquierdistaEl Mundo01/12/2025
Hay un triple empate entre la oficialista Rixi Moncada y los dos candidatos de la derecha, Salvador Nasralla y Nasry Asfura.
El 1 de diciembre se celebra en Argentina el Día del Ama de Casa, una fecha establecida en 1958 por la Liga de Amas de Casa para valorar el trabajo no remunerado realizado en el hogar.
“No quedó nada”: el granizo destrozó la producción tabacalera del sur de Salta
