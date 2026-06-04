Donar sangre salva vidas: realizan una colecta este viernes en Ciudad Judicial

Este viernes 5, el equipo del Centro Regional de Hemoterapia estará en el Poder Judicial de la Ciudad de Salta, donde recibirá donaciones de sangre de todo grupo y factor.

La colecta tendrá lugar entre las 8.30 y las 13, sobre avenida Bolivia 4671. Se recuerda que los voluntarios deben concurrir con documento de identidad y sin estar en ayunas.

Pueden donar

· Personas de entre 16 y 65 años de edad, con un peso corporal superior a los 50 kilos.

· Sin antecedentes de enfermedad cardíaca, pulmonar, hepática, chagásica, oncológica, infecciosa u otra potencialmente riesgosa o perjudicial, para el receptor.

No pueden ser donantes

· Embarazadas o mujeres que estén en etapa de amamantamiento.

· Quienes durante los últimos 6 meses se hayan sometido a cirugía, endoscopía o colonoscopía.

· Quienes se hayan colocado un piercing o realizado tatuajes, durante los últimos 6 meses.

Otros datos

· Quienes hayan recibido vacuna antigripal y presenten síntomas como fiebre, dolores corporales, etc., podrán donar sangre luego de 72 horas de aplicada la vacuna.

· Quienes hayan recibido medicación antibiótica deben esperar 7 días desde la última toma para donar.

· Las personas que hayan tenido dengue, pueden donar luego de tres meses.

· Quienes hayan tenido dengue hemorrágico pueden donar luego de seis meses.

· Quienes convivan con personas que presenten síntomas de dengue, deben esperar cuatro semanas para donar.

· Una persona puede donar sangre con un intervalo mínimo de dos meses.