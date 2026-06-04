Desde este viernes, habra una feria especial de Invierno en el anexo del mercado

Con la llegada de las bajas temperaturas, el Anexo del Mercado San Miguel realizará una nueva Feria especial de Invierno destinada a acercar a los vecinos opciones accesibles para renovar el abrigo de toda la familia.

La actividad tendrá lugar este viernes 5 y sábado 6 de junio en el predio ubicado en Pasaje Miramar 433, donde los puestos atenderán en horario corrido de 9 a 21.30.

Para la ocasión, los feriantes incorporaron mercadería de temporada proveniente directamente de proveedores, ofreciendo una amplia variedad de prendas de invierno, calzado y accesorios con precios promocionales.

Desde la organización destacaron que la iniciativa busca acompañar a las familias salteñas durante la temporada invernal y, al mismo tiempo, fortalecer la actividad comercial de los emprendedores y trabajadores que desarrollan sus actividades en el Anexo del Mercado San Miguel.

La invitación está abierta a toda la comunidad para recorrer los distintos puestos, conocer las novedades de la temporada y acceder a productos de calidad a valores convenientes.