Milei encabezó la Entrega de Sables junto a Luis Petri

El presidente Javier Milei encabezó este martes la tradicional Entrega de Sables a los nuevos generales, almirantes y brigadieres de las Fuerzas Armadas promovidos este año.

El acto se desarrolló en el Salón Blanco de Casa Rosada, con la presencia del ministro de Defensa, Luis Petri, en uno de sus últimos compromisos oficiales antes de asumir como diputado nacional el 10 de diciembre.

Durante la ceremonia, Milei entregó 30 sables personalizados —con nombre grabado y firma presidencial— a los oficiales ascendidos por el Senado.

La entrega de sables es uno de los ritos más tradicionales de las Fuerzas Armadas y marca el reconocimiento formal al ascenso al rango superior dentro de cada fuerza.