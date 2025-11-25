Del Frari desistió de competir por la Defensoría del Pueblo

El exconcejal Martin Del Frari retiró formalmente su postulación para ocupar el cargo de Defensor del Pueblo de la ciudad de Salta.

La nota de renuncia al proceso ingresó al Concejo Deliberante este lunes, poco después de las 10.30, según confirmaron fuentes legislativas al portal Carta Urbana.

Del Frari era uno de los candidatos anotados en el procedimiento abierto por el cuerpo deliberativo para seleccionar al próximo titular de la Defensoría, que continúa vacante y en etapa de evaluación de antecedentes.