Del Frari desistió de competir por la Defensoría del Pueblo

La nota de desistimiento ingresó este lunes, a las 10.30. Martín Del Frari era uno de los postulantes en el proceso para cubrir la Defensoría del Pueblo de la ciudad.

Política25/11/2025

Martín Del Frari

El exconcejal Martin Del Frari retiró formalmente su postulación para ocupar el cargo de Defensor del Pueblo de la ciudad de Salta.

La nota de renuncia al proceso ingresó al Concejo Deliberante este lunes, poco después de las 10.30, según confirmaron fuentes legislativas al portal Carta Urbana.

Del Frari era uno de los candidatos anotados en el procedimiento abierto por el cuerpo deliberativo para seleccionar al próximo titular de la Defensoría, que continúa vacante y en etapa de evaluación de antecedentes.

del frari defensor del pueblo

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias

Recibí información en tu mail