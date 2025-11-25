Black Friday 2025 en Argentina: fechas y descuentos

Argentina, líder regional en inglés: logró su mejor posición histórica en el ranking globalArgentina25/11/2025
El país alcanzó el puesto 26 entre 123 naciones y consolidó el dominio del idioma en Latinoamérica, según el EF EPI 2025.
El Black Friday 2025 en Argentina se llevará a cabo durante cuatro días, desde el 28 de noviembre hasta el 1 de diciembre.Argentina25/11/2025
Luego del CyberMonday, los argentinos contarán con una nueva oportunidad para comprar con descuentos: el Black Friday 2025. El evento se desarrollará entre el 28 de noviembre y el 1 de diciembre. Durante estas cuatro jornadas, comercios y marcas de distintos rubros ofrecerán descuentos de hasta 50% y opciones de pago en cuotas sin interés en productos y servicios seleccionados.
Se trata de una jornada en la que consumidores de todo el país accederán a rebajas en locales tradicionales y plataformas online. La fecha se presenta como una alternativa para realizar compras anticipadas con miras a la temporada navideña.
El Black Friday es un evento comercial anual que se celebra el último viernes de noviembre, tras el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, y marca el inicio de la temporada de compras para Navidad.
Durante ese lapso temporal, compañías y marcas de diversos rubros ofrecen rebajas y ofertas limitadas en productos y servicios. Con el tiempo, la iniciativa se trasladó a otros países como Argentina, donde también se organizan jornadas de ofertas bajo la misma denominación.
Black Friday 2025: qué rubros ofrecerán descuentos
A continuación, se enumeran los segmentos que presentarán descuentos en los próximos días:
Indumentaria y calzado
Tecnología y computación
Supermercados y retail
Hotelería y alojamiento
Mascotas y productos para animales
Electrodomésticos y artículos para el hogar
Transporte y viajes
Fabricación y venta de dispositivos electrónicos
Asistencia al viajero
Aerolíneas y transporte aéreo
Venta de pasajes y turismo
En cuanto a las compañías que se sumarán a la campaña de ofertas, de acuerdo a la página oficial del evento participarán Devré, Lenovo, Carrefour, NH Hotels, Puppis, Megatone, Plataforma 10, Samsung, Nike, Macowns, Puma, Hewelett Packard (HP), Universal Assistance, Latam, Almundo, entre otras.
En el marco del Black Friday, se recomienda realizar compras únicamente a través de la página oficial del evento en Argentina. Esta plataforma permite identificar qué empresas y tiendas participan, comparar precios y especificaciones de productos y registrarse para recibir novedades.
El aumento en la cantidad de usuarios y operaciones favorece el surgimiento de intentos de estafa. Entre las amenazas más frecuentes figura el phishing, una técnica utilizada por ciberdelincuentes que simulan ser marcas reconocidas para obtener datos confidenciales de los compradores.
El phishing puede aparecer mediante mensajes enviados por WhatsApp, correo electrónico, publicaciones en redes sociales, SMS o llamadas. Al mismo tiempo, sitios web falsos y promociones inusuales suelen funcionar como entrada a este tipo de fraude.
El término se traduce como “suplantación de identidad” o “fraude informático” y, en Argentina, sigue encabezando el listado de incidentes informáticos, según el último informe de la Dirección Nacional de Ciberseguridad, con un 31% de los reportes registrados. Esta técnica persiste como el mecanismo principal para engañar a usuarios y apropiarse de información sensible.
Para minimizar riesgos, es fundamental realizar consultas y compras exclusivamente desde la web oficial del Black Friday 2025. Se desaconseja acceder a enlaces provenientes de remitentes desconocidos o abrir documentos sospechosos.
Otra medida preventiva consiste en corroborar que el nombre de la empresa esté correctamente escrito, a fin de evitar sitios fraudulentos. También resulta importante no compartir información personal en plataformas no verificadas.
Al navegar sitios de comercio electrónico, la presencia de “https” y un candado o escudo junto a la URL indican que la conexión es segura. Si alguna página solicita datos poco habituales —como el empleo o referencias familiares— conviene interrumpir el proceso.
Por último, no es recomendable almacenar de manera permanente los datos de la tarjeta de crédito, sobre todo si se utiliza fuera del hogar un dispositivo compartido con una o más personas.
