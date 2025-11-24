Explosión seguida de incendio en Salta Forestal: falleció un obrero

Vaqueros: denuncian ocupación ilegal de una calle
María Julia, vecina de Vaqueros, contó en Aries que una familia ocupa la calle Las Petunias desde hace años. Relató daños materiales, agresiones y la falta de respuesta municipal.
El siniestro ocurrió en el paraje Centro 25 de Junio departamento de Anta. Se desconocen las causas del incidente.Municipios24/11/2025
Una tragedia conmovió este domingo a Centro 25 de Junio, paraje rural del departamento de Anta, luego de que una explosión seguida de incendio arrasara una casilla rodante dentro de una propiedad ganadera y provocara el fallecimiento de un trabajador.
El suceso ocurrió en la zona conocida como Salta Forestal, cercana a Joaquín V. González. Se produjo en horas de la tarde, cuando una fuerte detonación de una garrafa generó un fuego descontrolado que envolvió completamente la estructura de la casilla.
Dentro de la vivienda móvil se hallaba un operario oriundo de Río del Valle, quien perdió la vida a causa de las graves quemaduras sufridas. Un segundo trabajador resultó severamente herido y fue derivado en código rojo a un centro de mayor complejidad, donde sigue bajo pronóstico reservado.
En el lugar del hecho trabajaron dotaciones de los Bomberos de Joaquín V. González y del cuartel de Bomberos Voluntarios 8 de Agosto. Las cuadrillas desplegaron un operativo intenso para controlar el foco ígneo, logrando extinguir las llamas tras varios minutos de labor.
El esfuerzo del personal permitió evitar que el fuego alcanzara otras zonas del predio donde se hallaban viviendas y maquinaria de la empresa ganadera.
Las causas exactas que ocasionaron la explosión permanecen bajo análisis técnico. De acuerdo con las primeras hipótesis manejadas por bomberos y peritos, una falla en el sistema de gas de la casilla rodante podría haber actuado como detonante del desastre. La investigación reunirá testimonios de empleados, datos de los propietarios del predio y resultados de las pericias laboratorio.
Las autoridades pidieron cautela a la población y pidieron evitar especulaciones hasta que finalicen los informes correspondientes. Mientras tanto, el área permanece asegurada para facilitar la labor de los equipos especializados y evitar nuevos incidentes sobre instalaciones similares.
María Julia, vecina de Vaqueros, contó en Aries que una familia ocupa la calle Las Petunias desde hace años. Relató daños materiales, agresiones y la falta de respuesta municipal.
Fabián Valenzuela, diputado provincial electo por Orán, alertó por el impacto del bagayeo y la caída del comercio formal en la frontera de Aguas Blancas. Sostuvo que la situación afecta a productores, comerciantes y familias.
El diputado provincial Matías Monteagudo advirtió que la contaminación que afecta a Salvador Mazza “no es un problema nuevo” y que requiere gestión binacional urgente.
Más de 250 alumnos y docentes de escuelas técnicas presentarán proyectos productivos y tecnológicos en una jornada que busca vincular la educación con el mundo laboral.
Una fuerte tormenta con lluvias torrenciales, granizo y ráfagas intensas provocó anegamientos, calles intransitables y daños en varias localidades del norte.
El Registro Civil inicia este lunes un amplio operativo de identificación. El móvil visitará barrios de Orán y, simultáneamente, habrá atención en los CIC Bicentenario y Santa Cecilia de Capital.
River Plate terminó cuarto en la tabla anual, en zona de Copa Sudamericana, pero aún tiene una nueva chance de clasificarse a la Copa Libertadores 2026.
Tenía 74 años y una trayectoria prolífica en teatro, TV, cine y radio. Formado en la ENAD, fue un trabajador incansable de la actuación y referente silencioso para generaciones de artistas.
En medio del impacto por la salida de Kily González, el club anunció de manera inesperada quién será el entrenador que comandará al equipo en su histórica primera participación en la Copa Libertadores. Un apellido de la casa toma el mando.
El Día de la Soberanía Nacional recuerda la Batalla de la Vuelta de Obligado y este año generó un fin de semana de cuatro días. El calendario continúa con los feriados inamovibles del 8 y 25 de diciembre.
El siniestro ocurrió en el paraje Centro 25 de Junio departamento de Anta. Se desconocen las causas del incidente.