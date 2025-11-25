Manuel Adorni oficializó su renuncia a la banca porteña

El recientemente designado jefe de Gabinete nacional, Manuel Adorni, presentó su renuncia formal a la banca que debía ocupar en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La dimisión fue comunicada mediante una nota dirigida a la presidenta del cuerpo legislativo, María Clara Muzzio.

En el documento, fechada el 20 de noviembre de 2025, Adorni informó que desistía de asumir el cargo como legislador porteño pese a haber encabezado la lista de diputados electos según la resolución del Tribunal Electoral de la Ciudad del 30 de mayo de 2025, documento que adjuntó en su presentación.

“Me dirijo a usted a los fines de comunicar mi renuncia a la toma de posesión del cargo como Legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, expresó en el escrito enviado a Muzzio.

La decisión se da pocos días después de que Adorni fuera designado oficialmente como jefe de Gabinete, en el marco de la reorganización del equipo nacional. Su lugar en la Legislatura porteña deberá ser cubierto según el orden sucesorio de la lista presentada en las últimas elecciones.