La UCR nacional celebra la designación de Farfán en Diputados

La Unión Cívica Radical nacional saludó en X a la diputada salteña Soledad Farfán por haber sido elegida como vicepresidenta segunda de la Cámara de Diputados de la Provincia.

Política25/11/2025Ivana ChañiIvana Chañi

La Unión Cívica Radical (UCR) nacional felicitó a la diputada salteña Soledad Farfán tras su designación como vicepresidenta segunda de la Cámara de Diputados de Salta, cargo definido durante la sesión preparatoria de este lunes.

A través de un mensaje difundido en sus redes oficiales, la conducción nacional del partido destacó que la elección de Farfán representa “un reconocimiento a su labor legislativa” y expresó sus mejores deseos para la nueva etapa institucional.

Farfán, presidenta de la UCR Salta, fue propuesta dentro del acuerdo alcanzado por las bancadas oficialistas para la conformación de autoridades, que también ratificó a Esteban Amat como presidente del cuerpo y a Gastón Galíndez como vicepresidente primero.

