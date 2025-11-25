La UCR nacional celebra la designación de Farfán en Diputados

La Unión Cívica Radical (UCR) nacional felicitó a la diputada salteña Soledad Farfán tras su designación como vicepresidenta segunda de la Cámara de Diputados de Salta, cargo definido durante la sesión preparatoria de este lunes.

A través de un mensaje difundido en sus redes oficiales, la conducción nacional del partido destacó que la elección de Farfán representa “un reconocimiento a su labor legislativa” y expresó sus mejores deseos para la nueva etapa institucional.

Felicitamos a la Presidenta de la UCR salteña, @solefarf, que ha sido elegida por su pares como nueva Vicepresidente 2° de la Camara de Diputados de la Provincia de Salta.



Este es un reconocimiento a su labor legislativa. Nuestros mejores deseos en su gestión. pic.twitter.com/58BACt3hzo — Unión Cívica Radical (@UCRNacional) November 24, 2025

Farfán, presidenta de la UCR Salta, fue propuesta dentro del acuerdo alcanzado por las bancadas oficialistas para la conformación de autoridades, que también ratificó a Esteban Amat como presidente del cuerpo y a Gastón Galíndez como vicepresidente primero.