La UCR nacional celebra la designación de Farfán en Diputados

Manuel Adorni oficializó su renuncia a la banca porteña
El jefe de Gabinete presentó la nota correspondiente y dejó sin efecto su ingreso a la Legislatura, pese a haber encabezado la lista ganadora en mayo.
Política25/11/2025Ivana Chañi
La Unión Cívica Radical (UCR) nacional felicitó a la diputada salteña Soledad Farfán tras su designación como vicepresidenta segunda de la Cámara de Diputados de Salta, cargo definido durante la sesión preparatoria de este lunes.
A través de un mensaje difundido en sus redes oficiales, la conducción nacional del partido destacó que la elección de Farfán representa “un reconocimiento a su labor legislativa” y expresó sus mejores deseos para la nueva etapa institucional.
Felicitamos a la Presidenta de la UCR salteña, @solefarf, que ha sido elegida por su pares como nueva Vicepresidente 2° de la Camara de Diputados de la Provincia de Salta.— Unión Cívica Radical (@UCRNacional) November 24, 2025
Este es un reconocimiento a su labor legislativa. Nuestros mejores deseos en su gestión. pic.twitter.com/58BACt3hzo
Farfán, presidenta de la UCR Salta, fue propuesta dentro del acuerdo alcanzado por las bancadas oficialistas para la conformación de autoridades, que también ratificó a Esteban Amat como presidente del cuerpo y a Gastón Galíndez como vicepresidente primero.
La nota de desistimiento ingresó este lunes, a las 10.30. Martín Del Frari era uno de los postulantes en el proceso para cubrir la Defensoría del Pueblo de la ciudad.
El Presidente lideró la ceremonia anual de ascensos de las Fuerzas Armadas, acompañado por el ministro Luis Petri, quien dejará la cartera de Defensa para asumir como diputado nacional.
La jueza federal advirtió sobre la “debilidad institucional” del país y señaló que la integración del máximo tribunal debe reflejar diversidad territorial, de género y especialidad técnica.
El vicegobernador señaló que la actual estructura electoral “debe revisarse” y sostuvo que la eliminación de comicios de medio término fortalecería la estabilidad institucional.
El ministro saliente remarcó la importancia de revitalizar al gobierno y atender las demandas de la ciudadanía. Además sostuvo que la gestión del oficialismo requiere reflexión y cambios para mejorar la relación con los salteños.
River Plate terminó cuarto en la tabla anual, en zona de Copa Sudamericana, pero aún tiene una nueva chance de clasificarse a la Copa Libertadores 2026.
Tenía 74 años y una trayectoria prolífica en teatro, TV, cine y radio. Formado en la ENAD, fue un trabajador incansable de la actuación y referente silencioso para generaciones de artistas.
El Día de la Soberanía Nacional recuerda la Batalla de la Vuelta de Obligado y este año generó un fin de semana de cuatro días. El calendario continúa con los feriados inamovibles del 8 y 25 de diciembre.
El oficialismo hizo valer sus números. LLA no tiene representación en autoridades.
El siniestro ocurrió en el paraje Centro 25 de Junio departamento de Anta. Se desconocen las causas del incidente.