Arroyo Salgado pidió cumplir el decreto de Kirchner para una Corte con perspectiva federal

La jueza federal del Juzgado de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, sostuvo que sería “muy importante” que se “cumpla” con el decreto 222/2003 promulgado por el entonces presidente Néstor Kirchner, que brega por una conformación de la Corte Suprema con perspectiva federal y de género.

La magistrada sostiene que, en nuestro país, hay una “gran debilidad institucional” que incluye al Poder Judicial, sobre todo, por los “altos índices de corrupción”.

“Me parece muy importante que funcionen las instituciones que deben ejercer el control sobre el desempeño de los jueces. La corrupción es estructural por desidia, por falta de idoneidad y por actos propios de corrupción. Tenemos muchos antecedentes de jueces federales destituidos por sus vínculos con el narcotráfico en Salta, en Mendoza, en Santa Fe y, tal vez, debieran ser más”, indicó Arroyo Salgado en TN.

En la misma línea, remarcó el valor que tienen, para la ciudadanía, los organismos de control sobre la Justicia y agregó que “deben entender” que “no hay una sociedad democrática si la Justicia no es independiente, idónea y expedita”.

Paralelamente, manifestó que el Poder Judicial es quien le “garantiza” a los ciudadanos que el pleno ejercicio y goce de sus derechos, de sus garantías y sus libertades individuales “no queden a merced del humor del poder político de turno o de la mayor fuerza económica o del más poderoso o del más violento”: “En mi opinión, urge la integración de la Corte con una visión federal”, añadió.

“Sería muy importante que se cumpla con ese decreto del por entonces presidente Néstor Kirchner, porque nuestro país tiene un gobierno federal y realidades muy diversas y su integración debe representar esta particularidad, como así también la cuestión de género y la especialidad técnica”, concluyó.