Arroyo Salgado pidió cumplir el decreto de Kirchner para una Corte con perspectiva federal

Manuel Adorni oficializó su renuncia a la banca porteña
El jefe de Gabinete presentó la nota correspondiente y dejó sin efecto su ingreso a la Legislatura, pese a haber encabezado la lista ganadora en mayo.
La jueza federal advirtió sobre la “debilidad institucional” del país y señaló que la integración del máximo tribunal debe reflejar diversidad territorial, de género y especialidad técnica.Política25/11/2025
La jueza federal del Juzgado de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, sostuvo que sería “muy importante” que se “cumpla” con el decreto 222/2003 promulgado por el entonces presidente Néstor Kirchner, que brega por una conformación de la Corte Suprema con perspectiva federal y de género.
La magistrada sostiene que, en nuestro país, hay una “gran debilidad institucional” que incluye al Poder Judicial, sobre todo, por los “altos índices de corrupción”.
“Me parece muy importante que funcionen las instituciones que deben ejercer el control sobre el desempeño de los jueces. La corrupción es estructural por desidia, por falta de idoneidad y por actos propios de corrupción. Tenemos muchos antecedentes de jueces federales destituidos por sus vínculos con el narcotráfico en Salta, en Mendoza, en Santa Fe y, tal vez, debieran ser más”, indicó Arroyo Salgado en TN.
En la misma línea, remarcó el valor que tienen, para la ciudadanía, los organismos de control sobre la Justicia y agregó que “deben entender” que “no hay una sociedad democrática si la Justicia no es independiente, idónea y expedita”.
Paralelamente, manifestó que el Poder Judicial es quien le “garantiza” a los ciudadanos que el pleno ejercicio y goce de sus derechos, de sus garantías y sus libertades individuales “no queden a merced del humor del poder político de turno o de la mayor fuerza económica o del más poderoso o del más violento”: “En mi opinión, urge la integración de la Corte con una visión federal”, añadió.
“Sería muy importante que se cumpla con ese decreto del por entonces presidente Néstor Kirchner, porque nuestro país tiene un gobierno federal y realidades muy diversas y su integración debe representar esta particularidad, como así también la cuestión de género y la especialidad técnica”, concluyó.
La nota de desistimiento ingresó este lunes, a las 10.30. Martín Del Frari era uno de los postulantes en el proceso para cubrir la Defensoría del Pueblo de la ciudad.
El Presidente lideró la ceremonia anual de ascensos de las Fuerzas Armadas, acompañado por el ministro Luis Petri, quien dejará la cartera de Defensa para asumir como diputado nacional.
La Unión Cívica Radical nacional saludó en X a la diputada salteña Soledad Farfán por haber sido elegida como vicepresidenta segunda de la Cámara de Diputados de la Provincia.
El vicegobernador señaló que la actual estructura electoral “debe revisarse” y sostuvo que la eliminación de comicios de medio término fortalecería la estabilidad institucional.
El ministro saliente remarcó la importancia de revitalizar al gobierno y atender las demandas de la ciudadanía. Además sostuvo que la gestión del oficialismo requiere reflexión y cambios para mejorar la relación con los salteños.
River Plate terminó cuarto en la tabla anual, en zona de Copa Sudamericana, pero aún tiene una nueva chance de clasificarse a la Copa Libertadores 2026.
Tenía 74 años y una trayectoria prolífica en teatro, TV, cine y radio. Formado en la ENAD, fue un trabajador incansable de la actuación y referente silencioso para generaciones de artistas.
El Día de la Soberanía Nacional recuerda la Batalla de la Vuelta de Obligado y este año generó un fin de semana de cuatro días. El calendario continúa con los feriados inamovibles del 8 y 25 de diciembre.
El oficialismo hizo valer sus números. LLA no tiene representación en autoridades.
El siniestro ocurrió en el paraje Centro 25 de Junio departamento de Anta. Se desconocen las causas del incidente.