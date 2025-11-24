El flamante diputado provincial libertario celebró la performance electoral de su partido y abogó por la baja de impuestos. A la vez, aseguró que, junto a su bloque de legisladoras, trabajarán para “achicar” el Estado.
Amat, Galíndez y Farfán: autoridades elegidas de la Cámara de Diputados
El oficialismo hizo valer sus números. LLA no tiene representación en autoridades.Política24/11/2025
Germán Rallé, presidente de la bancada Justicialista Sáenz Conducción, con el aval de Socorro Villamayor, presidenta de la otra bancada oficialista, Salta Tiene Futuro, impusieron como autoridades de la Cámara de Diputados de la Provincia a: Esteban Amat como presidente, Gaston Galíndez vicepresidente primero y Soledad Farfán como vicepresidenta segunda.
Los libertarios reclamaron la primera vicepresidencia proponiendo a Fernanda Domínguez y la segunda para Guillermo Durand Cornejo, pero no pudo ser.
En tanto Rallé propuso a Raúl Romeo Medina para la secretaría parlamentaria, a Margarita Ester Vega, para la secretaría administrativa; como pro secretario legislativo a Pedro Mellado y como pro secretario administrativo a Saúl Jaramillo. No hubo objecciones porque La Libertad Avanza abandonó el recinto.
Las autoridades juraron y quedaron firmes para el nuevo periodo parlamentario.
El diputado Germán Rallé confirmó que se decidió cambiar el nombre “Bloque Justicialista Gustavo Sáenz Conducción”, para conformar una mayoría integrada por actores de distintos partidos e ideología. Tendrá 34 miembros.
La crisis de la obra social de los militares y salarios, los conflictos que esperan al nuevo ministro de DefensaPolítica24/11/2025
El primer militar desde la recuperación de la democracia que asumirá en el edificio Libertador enfrentará demandas de sus compañeros de fuerza; la deuda de Iosfa asciende a $200.000 millones.
En medio del proceso de reordenamiento del gabinete provincial, Ricardo Villada confirmó que se alejará del Ministerio de Gobierno y afirmó que es momento de un recambio dentro de la gestión.
Renovación en el Senado: Cornejo Saravia pidió fortalecer el rol legislativo ante “tiempos difíciles”
Al asumir la Vicepresidencia Tercera, destacó el valor del diálogo y de generar instrumentos que mejoren la calidad de vida de la ciudadanía.
Con un llamado al consenso, D’Andrea Cornejo inició su rol como vicepresidente 2
El legislador agradeció el respaldo político y aseguró que trabajará para ser un nexo entre los territorios y la conducción de la Cámara. “Vamos para adelante”, dijo al cerrar su mensaje de compromiso institucional.
River Plate terminó cuarto en la tabla anual, en zona de Copa Sudamericana, pero aún tiene una nueva chance de clasificarse a la Copa Libertadores 2026.
Tenía 74 años y una trayectoria prolífica en teatro, TV, cine y radio. Formado en la ENAD, fue un trabajador incansable de la actuación y referente silencioso para generaciones de artistas.
En medio del impacto por la salida de Kily González, el club anunció de manera inesperada quién será el entrenador que comandará al equipo en su histórica primera participación en la Copa Libertadores. Un apellido de la casa toma el mando.
El Día de la Soberanía Nacional recuerda la Batalla de la Vuelta de Obligado y este año generó un fin de semana de cuatro días. El calendario continúa con los feriados inamovibles del 8 y 25 de diciembre.
El siniestro ocurrió en el paraje Centro 25 de Junio departamento de Anta. Se desconocen las causas del incidente.