Amat, Galíndez y Farfán: autoridades elegidas de la Cámara de Diputados

Germán Rallé, presidente de la bancada Justicialista Sáenz Conducción, con el aval de Socorro Villamayor, presidenta de la otra bancada oficialista, Salta Tiene Futuro, impusieron como autoridades de la Cámara de Diputados de la Provincia a: Esteban Amat como presidente, Gaston Galíndez vicepresidente primero y Soledad Farfán como vicepresidenta segunda.

Los libertarios reclamaron la primera vicepresidencia proponiendo a Fernanda Domínguez y la segunda para Guillermo Durand Cornejo, pero no pudo ser.

En tanto Rallé propuso a Raúl Romeo Medina para la secretaría parlamentaria, a Margarita Ester Vega, para la secretaría administrativa; como pro secretario legislativo a Pedro Mellado y como pro secretario administrativo a Saúl Jaramillo. No hubo objecciones porque La Libertad Avanza abandonó el recinto.

Las autoridades juraron y quedaron firmes para el nuevo periodo parlamentario.