Marocco presentará un informe técnico para eliminar las elecciones de medio término

El jefe de Gabinete presentó la nota correspondiente y dejó sin efecto su ingreso a la Legislatura, pese a haber encabezado la lista ganadora en mayo.
Por Aries, el vicegobernador de Salta y presidente del Senado, Antonio Marocco, confirmó que avanza en un informe técnico para reformar el esquema electoral provincial y eliminar las elecciones de medio término, con el objetivo de “fortalecer el funcionamiento institucional” y garantizar la continuidad de los mandatos.
Marocco enmarcó la iniciativa en la sesión en la que asumieron nuevos legisladores, resaltando el “marco de respeto” y la pluralidad que caracterizaron la jornada. Sin embargo, señaló que el debate de fondo es cómo mejorar la estructura política.
“La democracia se perfecciona con más democracia, y eso implica revisar cómo funcionan nuestras instituciones”, afirmó.
El vicegobernador explicó que, de los doce senadores que debían jurar, solo lo hicieron diez porque dos cumplen otros cargos. “Todos los mandatos en la política son de cuatro años, excepto los de la Corte, que son de diez. Entonces, ¿por qué hay funciones que deben renovarse antes de tiempo?”, planteó.
Marocco sostuvo que el sistema de elecciones intermedias no solo fragmenta los períodos de gestión, sino que además condiciona la planificación estatal. Por eso, adelantó que él y su equipo elaboran un estudio técnico que entregará al gobernador Gustavo Sáenz entre febrero y marzo.
“Le voy a presentar un informe de todas las consecuencias y lo que creemos que puede mejorar las instituciones. Después dialogaremos con los partidos políticos, la universidad y otros sectores. Vamos a hacer un trabajo con seriedad”, aseguró.
El proyecto incluirá un análisis comparado con otras provincias que no tienen elecciones de medio término y cuyos gobiernos —según destacó— exhiben “mayor estabilidad política y administrativa”.
Para Marocco, “los argentinos debemos sentarnos en una mesa, buscar consensos y un punto de encuentro que nos lleve a hacer un país mejor para que la gente esté mejor. De eso se trata”, cerró.
