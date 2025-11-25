“Me sorprendió su renuncia”: Marocco habló sobre la salida de Ricardo Villada

Manuel Adorni oficializó su renuncia a la banca porteña
El jefe de Gabinete presentó la nota correspondiente y dejó sin efecto su ingreso a la Legislatura, pese a haber encabezado la lista ganadora en mayo.
El vicegobernador aseguró que no estaba al tanto de la decisión ya "hace tiempo no hablan" y destacó el rol central que tuvo el ministro en los seis años de gestión de Sáenz.
El vicegobernador de Salta, Antonio Marocco, expresó por Aries su sorpresa ante la renuncia del ministro saliente Ricardo Villada, una noticia que tomó trascendencia en las últimas horas y generó repercusiones en el ámbito político provincial.
“Hace un tiempo que no converso con Ricardo y les debo decir —para no faltar a la verdad— que me sorprendió cuando lo escuché”, afirmó Marocco.
El vicegobernador sostuvo que Villada es “un hombre muy importante en estos seis años de gobierno del doctor Sáenz”, y consideró que su salida debe haberse dado tras un análisis profundo y en diálogo directo con el mandatario provincial. “Son decisiones que evidentemente él debe haber analizado, valorado y conversado con el gobernador”, agregó.
En relación con el futuro del Ministerio de Gobierno, Marocco indicó que aún no hay definiciones sobre quién ocupará el cargo. “A quien sea su sucesor lo iremos viendo en el camino y cómo pone su impronta para manejar un ministerio que ahora se ha reformado”, afirmó.
El vicegobernador evitó adelantar nombres y remarcó que será el gobernador Gustavo Sáenz quien tome la decisión final sobre la nueva conducción de la cartera.
La nota de desistimiento ingresó este lunes, a las 10.30. Martín Del Frari era uno de los postulantes en el proceso para cubrir la Defensoría del Pueblo de la ciudad.
El Presidente lideró la ceremonia anual de ascensos de las Fuerzas Armadas, acompañado por el ministro Luis Petri, quien dejará la cartera de Defensa para asumir como diputado nacional.
La Unión Cívica Radical nacional saludó en X a la diputada salteña Soledad Farfán por haber sido elegida como vicepresidenta segunda de la Cámara de Diputados de la Provincia.
La jueza federal advirtió sobre la “debilidad institucional” del país y señaló que la integración del máximo tribunal debe reflejar diversidad territorial, de género y especialidad técnica.
El vicegobernador señaló que la actual estructura electoral “debe revisarse” y sostuvo que la eliminación de comicios de medio término fortalecería la estabilidad institucional.
River Plate terminó cuarto en la tabla anual, en zona de Copa Sudamericana, pero aún tiene una nueva chance de clasificarse a la Copa Libertadores 2026.
Tenía 74 años y una trayectoria prolífica en teatro, TV, cine y radio. Formado en la ENAD, fue un trabajador incansable de la actuación y referente silencioso para generaciones de artistas.
El Día de la Soberanía Nacional recuerda la Batalla de la Vuelta de Obligado y este año generó un fin de semana de cuatro días. El calendario continúa con los feriados inamovibles del 8 y 25 de diciembre.
El oficialismo hizo valer sus números. LLA no tiene representación en autoridades.
El siniestro ocurrió en el paraje Centro 25 de Junio departamento de Anta. Se desconocen las causas del incidente.