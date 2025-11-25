“Me sorprendió su renuncia”: Marocco habló sobre la salida de Ricardo Villada

El vicegobernador de Salta, Antonio Marocco, expresó por Aries su sorpresa ante la renuncia del ministro saliente Ricardo Villada, una noticia que tomó trascendencia en las últimas horas y generó repercusiones en el ámbito político provincial.

“Hace un tiempo que no converso con Ricardo y les debo decir —para no faltar a la verdad— que me sorprendió cuando lo escuché”, afirmó Marocco.

El vicegobernador sostuvo que Villada es “un hombre muy importante en estos seis años de gobierno del doctor Sáenz”, y consideró que su salida debe haberse dado tras un análisis profundo y en diálogo directo con el mandatario provincial. “Son decisiones que evidentemente él debe haber analizado, valorado y conversado con el gobernador”, agregó.

En relación con el futuro del Ministerio de Gobierno, Marocco indicó que aún no hay definiciones sobre quién ocupará el cargo. “A quien sea su sucesor lo iremos viendo en el camino y cómo pone su impronta para manejar un ministerio que ahora se ha reformado”, afirmó.

El vicegobernador evitó adelantar nombres y remarcó que será el gobernador Gustavo Sáenz quien tome la decisión final sobre la nueva conducción de la cartera.