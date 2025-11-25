Olmedo cuestionó las autoridades en Diputados: “Parece que no escucharon las urnas”

Manuel Adorni oficializó su renuncia a la banca porteña
El jefe de Gabinete presentó la nota correspondiente y dejó sin efecto su ingreso a la Legislatura, pese a haber encabezado la lista ganadora en mayo.
El referente de La Libertad Avanza en Salta cuestionó la conformación de autoridades en la Cámara Baja provincial y acusó al oficialismo de “viveza criolla” para excluir a su espacio.Política25/11/2025Ivana Chañi
El dirigente de La Libertad Avanza en Salta, Alfredo Olmedo, expresó su malestar por la designación de autoridades en la Cámara de Diputados, luego de que su espacio quedara afuera de los cargos de conducción. En diálogo con Aries, sostuvo que lo ocurrido “demuestra que no escucharon lo que dijeron las urnas”.
Olmedo afirmó que durante la sesión “primó la viveza criolla y política de los últimos 30 años”, al señalar que el oficialismo hizo valer su mayoría para impedir que los libertarios accedieran a alguna de las vicepresidencias, a pesar de contar con nueve legisladores. Tras el rechazo a sus propuestas, el bloque decidió retirarse del recinto.
El referente libertario aseguró que el resultado electoral fue ignorado. “El gobernador sacó 25 puntos y La Libertad Avanza 41 o 42. Ya perdieron. Usted no puede proyectar con un perdedor”, expresó, cuestionando además que parte del gabinete provincial presentara su renuncia tras los comicios. “Quiero ver que se vayan a su casa y no que los reacomoden”, dijo.
Olmedo también criticó la reacción del resto de los legisladores ante la presencia de su sector durante la sesión. “Cada vez que gritábamos ‘libertad’, retumbaba en todos lados. Entró la campera amarilla y entraron en pánico”, sostuvo.
Consultado sobre lo que ocurrirá la próxima semana en la asunción de concejales en Capital, advirtió que si el oficialismo intenta repetir el esquema, “ellos solos se mienten, porque la gente ya decidió que quiere otro gobierno”. Reiteró que impartió la orden de no negociar cargos y que cualquier dirigente que lo haga “está afuera de lo que plantea el partido”.
Además, el dirigente volvió a cuestionar el voto electrónico y pidió avanzar hacia la boleta única papel, al considerar que reduciría costos y garantizaría mayor seguridad. También respaldó la propuesta de exigir rinoscopías a funcionarios como medida de control estatal.
Olmedo concluyó que su espacio seguirá “marcando el rumbo y controlando al gobierno”, tanto en Diputados como en el Senado, donde también asumieron representantes de La Libertad Avanza.
El jefe de Gabinete presentó la nota correspondiente y dejó sin efecto su ingreso a la Legislatura, pese a haber encabezado la lista ganadora en mayo.
La nota de desistimiento ingresó este lunes, a las 10.30. Martín Del Frari era uno de los postulantes en el proceso para cubrir la Defensoría del Pueblo de la ciudad.
El Presidente lideró la ceremonia anual de ascensos de las Fuerzas Armadas, acompañado por el ministro Luis Petri, quien dejará la cartera de Defensa para asumir como diputado nacional.
La Unión Cívica Radical nacional saludó en X a la diputada salteña Soledad Farfán por haber sido elegida como vicepresidenta segunda de la Cámara de Diputados de la Provincia.
La jueza federal advirtió sobre la “debilidad institucional” del país y señaló que la integración del máximo tribunal debe reflejar diversidad territorial, de género y especialidad técnica.
El vicegobernador señaló que la actual estructura electoral “debe revisarse” y sostuvo que la eliminación de comicios de medio término fortalecería la estabilidad institucional.
River Plate terminó cuarto en la tabla anual, en zona de Copa Sudamericana, pero aún tiene una nueva chance de clasificarse a la Copa Libertadores 2026.
Tenía 74 años y una trayectoria prolífica en teatro, TV, cine y radio. Formado en la ENAD, fue un trabajador incansable de la actuación y referente silencioso para generaciones de artistas.
El Día de la Soberanía Nacional recuerda la Batalla de la Vuelta de Obligado y este año generó un fin de semana de cuatro días. El calendario continúa con los feriados inamovibles del 8 y 25 de diciembre.
El oficialismo hizo valer sus números. LLA no tiene representación en autoridades.
El siniestro ocurrió en el paraje Centro 25 de Junio departamento de Anta. Se desconocen las causas del incidente.