Olmedo cuestionó las autoridades en Diputados: “Parece que no escucharon las urnas”

El dirigente de La Libertad Avanza en Salta, Alfredo Olmedo, expresó su malestar por la designación de autoridades en la Cámara de Diputados, luego de que su espacio quedara afuera de los cargos de conducción. En diálogo con Aries, sostuvo que lo ocurrido “demuestra que no escucharon lo que dijeron las urnas”.

Olmedo afirmó que durante la sesión “primó la viveza criolla y política de los últimos 30 años”, al señalar que el oficialismo hizo valer su mayoría para impedir que los libertarios accedieran a alguna de las vicepresidencias, a pesar de contar con nueve legisladores. Tras el rechazo a sus propuestas, el bloque decidió retirarse del recinto.

El referente libertario aseguró que el resultado electoral fue ignorado. “El gobernador sacó 25 puntos y La Libertad Avanza 41 o 42. Ya perdieron. Usted no puede proyectar con un perdedor”, expresó, cuestionando además que parte del gabinete provincial presentara su renuncia tras los comicios. “Quiero ver que se vayan a su casa y no que los reacomoden”, dijo.

Olmedo también criticó la reacción del resto de los legisladores ante la presencia de su sector durante la sesión. “Cada vez que gritábamos ‘libertad’, retumbaba en todos lados. Entró la campera amarilla y entraron en pánico”, sostuvo.

Consultado sobre lo que ocurrirá la próxima semana en la asunción de concejales en Capital, advirtió que si el oficialismo intenta repetir el esquema, “ellos solos se mienten, porque la gente ya decidió que quiere otro gobierno”. Reiteró que impartió la orden de no negociar cargos y que cualquier dirigente que lo haga “está afuera de lo que plantea el partido”.

Además, el dirigente volvió a cuestionar el voto electrónico y pidió avanzar hacia la boleta única papel, al considerar que reduciría costos y garantizaría mayor seguridad. También respaldó la propuesta de exigir rinoscopías a funcionarios como medida de control estatal.

Olmedo concluyó que su espacio seguirá “marcando el rumbo y controlando al gobierno”, tanto en Diputados como en el Senado, donde también asumieron representantes de La Libertad Avanza.