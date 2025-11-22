Alerta de paro de la UTA en AMBA y el Interior

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) anunció el estado de alerta y amenazó con paralizar el servicio de transporte en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y el interior si las empresas concesionarias no cumplen con sus obligaciones salariales en tiempo y forma.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el sindicato estableció un ultimátum: se realizarán paros en todas las líneas de colectivos que no abonen los salarios y el medio aguinaldo antes del cuarto día hábil de diciembre.

El conflicto escala en medio de la tensión financiera entre las cámaras empresarias y el Gobierno Nacional. Las compañías de transporte alegan demoras en el envío de subsidios y, en respuesta, han deslizado la posibilidad de pagar el aguinaldo en seis cuotas y los sueldos en dos tramos, una propuesta que la UTA rechazó de plano.

El secretario de Prensa del gremio, Mario Caligari, fue contundente al confirmar la medida: "En cada empresa que el cuarto día hábil no pague los salarios, se va a parar", sostuvo en Splendid AM 990. El vocero criticó la postura de los empleadores, desligando la responsabilidad del conflicto de los trabajadores:

"Si fuese por los empresarios, nosotros tendríamos que pagar para trabajar. El síndrome del llanto lo tienen desde toda la vida", ironizó Caligari, insistiendo en que los choferes cumplen sus tareas "los 30 días del mes y los 365 días del año" y deben percibir su salario en plazo legal.

De no aparecer una solución que garantice el pago completo en los próximos días, el transporte urbano en el país podría enfrentar un diciembre conflictivo, con riesgo de paralización total del servicio.

Con información de Noticias Argentinas