El mercado de trabajo argentino generó más de 3 millones de empleos en la última década, impulsado principalmente por la informalidad y el autoempleo, según datos de Indec y la Secretaría de Trabajo.
Alerta de paro de la UTA en AMBA y el Interior
La UTA anunció un paro de colectivos con alcance en AMBA y el interior. El ultimátum sindical es por el pago de salarios y aguinaldo. El gremio rechaza cualquier pago en cuotas.Argentina22/11/2025
La Unión Tranviarios Automotor (UTA) anunció el estado de alerta y amenazó con paralizar el servicio de transporte en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y el interior si las empresas concesionarias no cumplen con sus obligaciones salariales en tiempo y forma.
Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el sindicato estableció un ultimátum: se realizarán paros en todas las líneas de colectivos que no abonen los salarios y el medio aguinaldo antes del cuarto día hábil de diciembre.
El conflicto escala en medio de la tensión financiera entre las cámaras empresarias y el Gobierno Nacional. Las compañías de transporte alegan demoras en el envío de subsidios y, en respuesta, han deslizado la posibilidad de pagar el aguinaldo en seis cuotas y los sueldos en dos tramos, una propuesta que la UTA rechazó de plano.
El secretario de Prensa del gremio, Mario Caligari, fue contundente al confirmar la medida: "En cada empresa que el cuarto día hábil no pague los salarios, se va a parar", sostuvo en Splendid AM 990. El vocero criticó la postura de los empleadores, desligando la responsabilidad del conflicto de los trabajadores:
"Si fuese por los empresarios, nosotros tendríamos que pagar para trabajar. El síndrome del llanto lo tienen desde toda la vida", ironizó Caligari, insistiendo en que los choferes cumplen sus tareas "los 30 días del mes y los 365 días del año" y deben percibir su salario en plazo legal.
De no aparecer una solución que garantice el pago completo en los próximos días, el transporte urbano en el país podría enfrentar un diciembre conflictivo, con riesgo de paralización total del servicio.
Con información de Noticias Argentinas
Corrientes es la sede del 38° Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias, que comienza este sábado bajo el lema “Contra la trata y por la memoria de quienes faltan”.
Murió la nena tucumana baleada y vecinos incendiaron la casa de presuntos agresoresArgentina22/11/2025
Zoe Robledo, la niña de 7 años baleada, falleció anoche. La noticia desató la furia de los vecinos de San Cayetano, quienes incendiaron la casa de los presuntos atacantes.
El Tesoro de Estados Unidos confirmó la transferencia de 872 millones de dólares a la Argentina, en el marco del rescate financiero impulsado por la administración de Donald Trump al gobierno de Javier Milei.
El deterioro coincide con trascendidos acerca que el préstamo de bancos por US$20.000 millones se reduciría a US$ 5.000 millones.
El consumo masivo cerró octubre con un alza interanual del 2,2%, consolidando la preferencia de los consumidores por los comercios de barrio, kioscos y el e-commerce (+14%).
Advierten que la crisis del IPS puede acelerar la fuga de médicos egresados
El presidente del Colegio de Médicos advirtió que los nuevos profesionales evalúan emigrar debido a la inestabilidad de la obra social provincial y la incertidumbre laboral.
Reforma previsional: Abren un espacio federal de debate y formación abierta al público
Se creó el Instituto de Estudios de la Realidad Laboral y Previsional de Trabajadores Independientes y Profesionales de la República Argentina. Habrá encuentros virtuales y gratuitos para analizar el sistema jubilatorio y las reformas en debate.
Personal del Cuerpo de Investigaciones Fiscales allanó cuatro sedes del Instituto Médico de Alta Complejidad. Secuestraron documentación y se efectuó una copia de los datos almacenados en los sistemas informáticos.
Habló de la presión que sufrió durante su gobierno de parte de Obama y Trump, y dejó una advertencia: “Necesitamos tener buenas relaciones con más países que Estados Unidos e Israel”.
Zamora le anticipó a Santilli su apoyo al Presupuesto, pero reclamó por los fondos para las provinciasPolítica21/11/2025
El gobernador y su sucesor, Elías Suárez, recibieron al ministro del Interior. Reclamos por más recursos y una agenda compartida. Zamora no dio definiciones sobre si se aleja de Unión por la Patria.