Argentina recibió US$872 millones del Tesoro de EE. UU.

El Tesoro de Estados Unidos confirmó la transferencia de 872 millones de dólares a la Argentina, en el marco del rescate financiero impulsado por la administración de Donald Trump al gobierno de Javier Milei.

Argentina22/11/2025

El Tesoro norteamericano confirmó este viernes que transfirió Derechos Especiales de Giro (DEGs) a la Argentina por un monto de US$872 millones, tras el rescate financiero que empujó el gobierno de Donald Trump a la administración de Javier Milei. 

La confirmación se desprende de la publicación del último reporte del Exchange Stabilization Fund. El reporte señala que la operación se efectuó el 15 de octubre, a solo nueve días de la elección nacional legislativa, en la que Milei logró imponerse a nivel nacional. 

Fue en un momento de alta presión en el tipo de cambio para el mandatario, que horas antes había visitado la Casa Blanca en medio de una serie de gestualidades políticas para disipar la incertidumbre financiera de Wall Street y en el mercado local. 

El auxilio por parte de Bessent también se manifestó a través de intervenciones en el mercado de cambio por más de US$2.000 millones adquiriendo pesos, acción que el propio funcionario la calificó como asertiva al sostener tiempo después que había concretado una ganancia.  

Con información de Noticias Argentinas

