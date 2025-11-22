El mercado de trabajo argentino generó más de 3 millones de empleos en la última década, impulsado principalmente por la informalidad y el autoempleo, según datos de Indec y la Secretaría de Trabajo.
Argentina recibió US$872 millones del Tesoro de EE. UU.
El Tesoro de Estados Unidos confirmó la transferencia de 872 millones de dólares a la Argentina, en el marco del rescate financiero impulsado por la administración de Donald Trump al gobierno de Javier Milei.Argentina22/11/2025
El Tesoro norteamericano confirmó este viernes que transfirió Derechos Especiales de Giro (DEGs) a la Argentina por un monto de US$872 millones, tras el rescate financiero que empujó el gobierno de Donald Trump a la administración de Javier Milei.
La confirmación se desprende de la publicación del último reporte del Exchange Stabilization Fund. El reporte señala que la operación se efectuó el 15 de octubre, a solo nueve días de la elección nacional legislativa, en la que Milei logró imponerse a nivel nacional.
Fue en un momento de alta presión en el tipo de cambio para el mandatario, que horas antes había visitado la Casa Blanca en medio de una serie de gestualidades políticas para disipar la incertidumbre financiera de Wall Street y en el mercado local.
El auxilio por parte de Bessent también se manifestó a través de intervenciones en el mercado de cambio por más de US$2.000 millones adquiriendo pesos, acción que el propio funcionario la calificó como asertiva al sostener tiempo después que había concretado una ganancia.
Corrientes es la sede del 38° Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias, que comienza este sábado bajo el lema “Contra la trata y por la memoria de quienes faltan”.
Murió la nena tucumana baleada y vecinos incendiaron la casa de presuntos agresoresArgentina22/11/2025
Zoe Robledo, la niña de 7 años baleada, falleció anoche. La noticia desató la furia de los vecinos de San Cayetano, quienes incendiaron la casa de los presuntos atacantes.
La UTA anunció un paro de colectivos con alcance en AMBA y el interior. El ultimátum sindical es por el pago de salarios y aguinaldo. El gremio rechaza cualquier pago en cuotas.
El deterioro coincide con trascendidos acerca que el préstamo de bancos por US$20.000 millones se reduciría a US$ 5.000 millones.
El consumo masivo cerró octubre con un alza interanual del 2,2%, consolidando la preferencia de los consumidores por los comercios de barrio, kioscos y el e-commerce (+14%).
Advierten que la crisis del IPS puede acelerar la fuga de médicos egresados
El presidente del Colegio de Médicos advirtió que los nuevos profesionales evalúan emigrar debido a la inestabilidad de la obra social provincial y la incertidumbre laboral.
Reforma previsional: Abren un espacio federal de debate y formación abierta al público
Se creó el Instituto de Estudios de la Realidad Laboral y Previsional de Trabajadores Independientes y Profesionales de la República Argentina. Habrá encuentros virtuales y gratuitos para analizar el sistema jubilatorio y las reformas en debate.
Personal del Cuerpo de Investigaciones Fiscales allanó cuatro sedes del Instituto Médico de Alta Complejidad. Secuestraron documentación y se efectuó una copia de los datos almacenados en los sistemas informáticos.
Habló de la presión que sufrió durante su gobierno de parte de Obama y Trump, y dejó una advertencia: “Necesitamos tener buenas relaciones con más países que Estados Unidos e Israel”.
Zamora le anticipó a Santilli su apoyo al Presupuesto, pero reclamó por los fondos para las provinciasPolítica21/11/2025
El gobernador y su sucesor, Elías Suárez, recibieron al ministro del Interior. Reclamos por más recursos y una agenda compartida. Zamora no dio definiciones sobre si se aleja de Unión por la Patria.