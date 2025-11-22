La selección argentina de rugby enfrenta este domingo a las 13:10 a Inglaterra en el mítico estadio de Twickenham. Los Pumas, que vienen de dos triunfos, buscan una victoria histórica para cerrar con broche de oro su gira europea 2025.
TC2000 en Salta: comienza el fin de semana de velocidad en el Autódromo Güemes
Desde hoy y hasta el 23 de noviembre, el TC2000 vuelve a Salta con un espectáculo cargado de automovilismo en el renovado Autódromo Martín Miguel de Güemes. Habrá también competencias de Fórmula Nacional, Fiat Competizione y Zonal del NOA.Deportes22/11/2025Ivana Chañi
El automovilismo nacional vuelve a encender motores en Salta con una nueva fecha del TC2000, que se desarrollará desde este 21 al 23 de noviembre en el Autódromo Martín Miguel de Güemes. La provincia se prepara para vivir un fin de semana a pura velocidad con la presencia de los mejores pilotos y equipos del país.
Además del TC2000, el evento contará con un atractivo programa deportivo que incluye competencias de la Fórmula Nacional Argentina, la Fiat Competizione y el Zonal del NOA, reforzando el posicionamiento de Salta como uno de los escenarios más importantes del automovilismo argentino.
Las entradas pueden adquirirse de manera anticipada a través de NorteTicket o directamente en las boleterías del autódromo durante los días del evento.
Para quienes prefieren comprar de forma presencial antes del fin de semana, continúa habilitado el punto de venta oficial:
Venta de entradas físicas – TC2000 en Salta
Punto de venta: Ramos Repuestos
Dirección: Catamarca 982 – Salta Capital
Horarios de atención:
Lunes a viernes: 8:30 a 13:00 y 15:30 a 19:30
Sábados: 8:30 a 13:00
Con toda la infraestructura lista y un cronograma lleno de acción, Salta se prepara para vivir tres días de automovilismo de primer nivel.
El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) largará 15° en el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1 tras una clasificación "difícil". El piloto se lamentó por un error en la penúltima vuelta de la Q2.
Animaná será sede sudamericana del Grand Prix Internacional de Atletismo de FuerzaDeportes21/11/2025
El evento de nivel mundial reunirá a atletas de América, Europa y Asia. Además otorgará clasificaciones al tradicional torneo de Aranjuez y al mundial en Dubái. “A partir que se logró el estatus deportivo a nivel mundial, creo que vamos a tener un crecimiento en cantidad de deportistas”, señalaron.
En su octava definición internacional, el “Granate” enfrentará a Atlético Mineiro este sábado a las 17 en el Defensores del Chaco. Más de 15 mil hinchas acompañarán al equipo, que vuelve a movilizarse masivamente como en cada instancia de esta campaña.
“Me cuesta tener buenas sensaciones con el coche”.El argentino señaló problemas de grip, dificultades con el neumático blando y apuntó al cambio de chasis tras su accidente en Brasil. “Hay que trabajar esta noche”, admitió.
Estudiantes aseguró que no hubo votación por el título para Rosario Central y desde AFA lo cruzaronDeportes21/11/2025
El club de La Plata publicó un comunicado oficial en sus redes en el que asegura que en la reunión de Comité Ejecutivo de la Liga Profesional “no se realizó ninguna votación respecto del reconocimiento del título de Campeón de Liga 2025”. Sin embargo, el tesorero Pablo Toviggino desmintió esta versión y aclaró que fue con la presencia de Pascual Caiella.
Advierten que la crisis del IPS puede acelerar la fuga de médicos egresados
El presidente del Colegio de Médicos advirtió que los nuevos profesionales evalúan emigrar debido a la inestabilidad de la obra social provincial y la incertidumbre laboral.
Reforma previsional: Abren un espacio federal de debate y formación abierta al público
Se creó el Instituto de Estudios de la Realidad Laboral y Previsional de Trabajadores Independientes y Profesionales de la República Argentina. Habrá encuentros virtuales y gratuitos para analizar el sistema jubilatorio y las reformas en debate.
Personal del Cuerpo de Investigaciones Fiscales allanó cuatro sedes del Instituto Médico de Alta Complejidad. Secuestraron documentación y se efectuó una copia de los datos almacenados en los sistemas informáticos.
Habló de la presión que sufrió durante su gobierno de parte de Obama y Trump, y dejó una advertencia: “Necesitamos tener buenas relaciones con más países que Estados Unidos e Israel”.
Zamora le anticipó a Santilli su apoyo al Presupuesto, pero reclamó por los fondos para las provinciasPolítica21/11/2025
El gobernador y su sucesor, Elías Suárez, recibieron al ministro del Interior. Reclamos por más recursos y una agenda compartida. Zamora no dio definiciones sobre si se aleja de Unión por la Patria.