TC2000 en Salta: comienza el fin de semana de velocidad en el Autódromo Güemes

El automovilismo nacional vuelve a encender motores en Salta con una nueva fecha del TC2000, que se desarrollará desde este 21 al 23 de noviembre en el Autódromo Martín Miguel de Güemes. La provincia se prepara para vivir un fin de semana a pura velocidad con la presencia de los mejores pilotos y equipos del país.

Además del TC2000, el evento contará con un atractivo programa deportivo que incluye competencias de la Fórmula Nacional Argentina, la Fiat Competizione y el Zonal del NOA, reforzando el posicionamiento de Salta como uno de los escenarios más importantes del automovilismo argentino.



Las entradas pueden adquirirse de manera anticipada a través de NorteTicket o directamente en las boleterías del autódromo durante los días del evento.

Para quienes prefieren comprar de forma presencial antes del fin de semana, continúa habilitado el punto de venta oficial:

Venta de entradas físicas – TC2000 en Salta

Punto de venta: Ramos Repuestos

Dirección: Catamarca 982 – Salta Capital

Horarios de atención:

Lunes a viernes: 8:30 a 13:00 y 15:30 a 19:30

Sábados: 8:30 a 13:00

Con toda la infraestructura lista y un cronograma lleno de acción, Salta se prepara para vivir tres días de automovilismo de primer nivel.